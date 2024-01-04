غارات على البيوت الآمنة و80 ألفاً حصيلة القتلى والجرحى

لليوم الـ90 على التوالي واصلت إسرائيل قصفها على مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر والبيوت الآمنة، وتشكيل أحزمة نارية وسط وجنوبي القطاع، موقعة مئات الضحايا، ما رفع حصيلة القتلى والجرحى منذ 7 أكتوبر إلى نحو 80 ألفاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق طريق صلاح الدين ((الممر الآمن)) أمام حركة نزوح الفلسطينيين، مبيناً أن طريق الرشيد هو البديل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في ((إكس)).

ويمتد شارع صلاح الدين- الذي شهدت مفترقاته قتالاً عنيفاً بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي- مسافة 45 كيلو متراً من بيت حانون أقصى شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوباً، وهو أحد شارعين رئيسيين يتكون منهما القطاع.

أما الطريق الثاني الذي يربط مدن القطاع فهو شارع ((الرشيد))، وهو يمتد على طول الشريط الساحلي لغزة.

قصف مستمر

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات جديدة على مدينة غزة ومحيطها، والتي أصبحت منطقة قتال يعمها الدمار، وعلى خان يونس، أكبر مركز حضري في جنوب القطاع المحاصر.

ودوّت صفارات الإنذار معلنة إطلاق الصواريخ في عسقلان بجنوب إسرائيل، وهي مدينة أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد أنها استهدفتها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 125 فلسطينياً سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 22 ألفاً و438. وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد مصابي الحرب المستمرة منذ 7 من أكتوبر وصل إلى 57 ألفاً و614 مصاباً.

كما قالت وزارة الصحة، ((استُشهد، منذ فجر الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة))، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)). وتسبب القصف في اندلاع حرائق في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وفي مخيم المغازي للاجئين.

وقال إبراهيم الغمري وهو أحد السكان لوكالة ((فرانس برس)): ((كان الناس آمنين في منازلهم، كان المنزل مليئاً بالأطفال. كان هناك حوالى 30 شخصاً. وفجأة وقعت منازلهم عليهم... ما ذنب هؤلاء الأطفال؟)).

كما قال مسؤولون بقطاع الصحة لـ((رويترز)) أمس: إن خمسة فلسطينيين قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

الهلال الأحمر

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية سقوط شخص، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقالت الجمعية، عبر منصة ((إكس))، إن القصف استهدف الطابق الخامس من مقر الجمعية.

ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون، والذين نزح أكثر من 85 % منهم، وفق الأمم المتحدة، من أزمة إنسانية كارثية، وبات معظمهم على شفير المجاعة، وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية، فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جداً، رغم صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.

وقال سكان كانوا يبكون أحباء لهم قتلى ملفوفين بأكفان في مستشفى في خان يونس، إن غارة جوية على جنوب غزة أسفرت عن مقتل فلسطينيين نازحين يعيشون في خيم.

شبكة أنفاق

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عدداً من أعضاء حركة حماس في شبكة أنفاق في جنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش أنه تم تدمير شبكة أنفاق يبلغ طولها عدة مئات من الأمتار، كما تم بشكل كبير تقليص القدرات القتالية والقيادة والسيطرة لحركة حماس في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس، وقال العقيد ميكي شارفيت إنه تم قتل 20 ممن يُشتبه في أنهم عناصر من حماس في نفق واحد فقط.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الداخلية ((شين بيت))، أمس، مقتل ممدوح بن لولو، أحد قادة العمليات العسكرية لحركة الجهاد الفلسطينية بشمال غزة في غارة، نفذها الجيش الإسرائيلي.

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