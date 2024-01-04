إسرائيل تقتل فلسطينياً وتهدم بيوتاً وتعتقل المئات في الضفة

(MENAFN
- Al-Bayan)
شن الجيش الإسرائيلي حملة على مخيم شمال الضفة الغربية، استمرت لأكثر من 30 ساعة، داهم خلالها مئات المنازل وعاث في المخيم وبيوته تخريباً، وهدم ثلاثة منها، واعتقل المئات من الشبان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتشت منازل في مخيم نور الشمس للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة، أمس، واعتقلت مئات الأشخاص.
وقال سكان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 120 شخصاً على الأقل وهدمت ثلاثة منازل، بما فيها منزل تابع لأحد أعضاء ((كتائب طولكرم)) المرتبطة بحركة فتح.
وقال الجيش في بيان إن قواته تواصل العمل في عملية واسعة النطاق لقمع المسلحين في مخيم نور الشمس للاجئين. وأوضح الجيش أن العملية استمرت أكثر من 30 ساعة، وأضاف أنه اعتقل مئات الشبان.
كما قتل شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات إسرائيلية، واعتقل شاب آخر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية فجر أمس بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية. وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية ((داهمت عدة منازل في البلدة، وعاثت فيها خراباً)).
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