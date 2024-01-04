إسرائيل تقتل فلسطينياً وتهدم بيوتاً وتعتقل المئات في الضفة

شن الجيش الإسرائيلي حملة على مخيم شمال الضفة الغربية، استمرت لأكثر من 30 ساعة، داهم خلالها مئات المنازل وعاث في المخيم وبيوته تخريباً، وهدم ثلاثة منها، واعتقل المئات من الشبان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتشت منازل في مخيم نور الشمس للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة، أمس، واعتقلت مئات الأشخاص.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 120 شخصاً على الأقل وهدمت ثلاثة منازل، بما فيها منزل تابع لأحد أعضاء ((كتائب طولكرم)) المرتبطة بحركة فتح.

وقال الجيش في بيان إن قواته تواصل العمل في عملية واسعة النطاق لقمع المسلحين في مخيم نور الشمس للاجئين. وأوضح الجيش أن العملية استمرت أكثر من 30 ساعة، وأضاف أنه اعتقل مئات الشبان.

كما قتل شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات إسرائيلية، واعتقل شاب آخر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية فجر أمس بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية. وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية ((داهمت عدة منازل في البلدة، وعاثت فيها خراباً)).

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