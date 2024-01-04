أحمد بن سعيد: تحت قيادة محمد بن راشد قصة نجاح دبي تتواصل وتزدهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قصة نجاح دبي تتواصل وتزدهر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
مشيراً سموه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز.
وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((تتواصل قصة نجاح دبي وتزدهر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لقد جعلت حكمته ورؤيته السديدة بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز، وأصبحت مصدر إلهام دائم لأجيال الحاضر والمستقبل لتحقيق التميز باستمرار)).
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04012024000110011019ID1107686777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.