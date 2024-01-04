أحمد بن سعيد: تحت قيادة محمد بن راشد قصة نجاح دبي تتواصل وتزدهر

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قصة نجاح دبي تتواصل وتزدهر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مشيراً سموه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((تتواصل قصة نجاح دبي وتزدهر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لقد جعلت حكمته ورؤيته السديدة بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز، وأصبحت مصدر إلهام دائم لأجيال الحاضر والمستقبل لتحقيق التميز باستمرار)).

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