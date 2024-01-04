استقرار وتمكين الأسرة عصب أجندة دبي الاجتماعية

تكرس إمارة دبي جهودها نحو بناء منظومة اجتماعية فعّالة ومتقدمة، تعد بفضل سياساتها وبرامجها ومبادراتها أحد النماذج البارزة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أحد أبرز أولويات الحكومة وعملها ومبادراتها هو تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع، كما قال سموه: ((الحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا)).

وتشمل منظومة الرعاية الاجتماعية في دبي العديد من المكونات المهمة التي تعمل بشكل متناغم على تحقيق أهداف الحماية والرعاية والتمكين، ويبرز أهمها التعليم حيث تحرص دبي على توفير فرص تعليمية واعدة لطلبتها، فيما يتميز النظام التعليمي لديها بالتطوير المستدام والاهتمام بتنمية مهارات الطلاب، بل وتعمل على تشجيع التطوير المستدام للمناهج واستخدام التكنولوجيا في التعليم.

وتؤكد حكومة دبي أن الاستثمار في العقول هو بوابة الولوج إلى عالم أكثر تطوراً ونماء واستقراراً، فيما تولي الرعاية الصحية أهمية بالغة من خلال توفير أفضل الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات المجهزة بأحدث التقنيات والفرق الطبية المتخصصة، علاوة على إطلاق مبادرات للتوعية بالصحة والوقاية من الأمراض.

كما تحرص حكومة دبي على دعم الأسر لتحسين مستوى المعيشة وتقديم المشورة والمساعدة والدعم الاجتماعي، فضلاً عن حرصها على تقديم فرص عمل وتمكين الأفراد اقتصادياً من خلال الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية ودعم ريادة الأعمال والاستثمار في دبي لزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز القطاعات الصاعدة.

ومن الخطوات التي يجدر الإشارة إليها في إطار حماية المنظومة الاجتماعية المتمثلة في الأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع ووحدته، فقد تم إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة حيث يغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة.

ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وإنفاقها على مدى عام كامل.

ووفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة((، عبر نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة)).

تقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي حزمة من الخدمات النوعية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع وتختلف في طبيعتها والفئة الاجتماعية المعنية بها، وتنصب كلها حول تحسين حياة الفرد والمجتمع وتقوية الروابط الأسرية من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والدعم المادي والمعنوي لبناء مجتمع متماسك.

وتتضمن تلك الخدمات منافع مالية مجتمعية، منها المنفعة الدورية التي تصرف بشكل شهري وهي مساعدة مالية مؤقته تكميلية لدخل رب الأسرة تصرف دورياً للمستحق لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية إذا انطبقت عليه شروط استحقاق المنافع المالية حسب القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي.

كما تتضمن المنافع التي توفرها حكومة دبي لمواطنيها المنفعة الطارئة التي تتمثل في مساعدة تصرف للمستحق بشكل نقدي نتيجة تعرضه لظرف طارئ خارج عن إرادته وينتج عنه تهديد استقراره أو معيشته ولا تسمح أوضاعه المالية بمواجهته ولا تشمل هذه المساعدة السكن المؤقت وتجهيز سكن وتجهيز سكن مؤقت.

وتحرص حكومة دبي على توفير حياة كريمة لأبنائها وكان في مقدمة قراراتها توفير السكن المناسب عبر مظلة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومن القرارات المهمة على سبيل المثال توجيه صاحب السمو، رعاه الله، بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل الخدمات ((قرية الأسرة)) في منطقة محيصنة الرابعة للأسر غير الممتدة وأصحاب الحالات الفردية، وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم.

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