التعليم يواكب احتياجات العصر الرقمي والتحولات العالمية

في ظل تطور دبي المستمر ورؤيتها الرائدة في مجال التنمية الشاملة، تلعب المنظومة التعليمية التي صنفت من بين الأفضل عالمياً، دوراً حاسماً في تحقيق طموحات المدينة المستقبلية.

وتعزيز رأسمالها البشري، وتسعى دبي جاهدة لتوفير بيئة تعليمية مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات العصر الرقمي، وتمكّن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل العالمي المتنافس.

كما تتميز المنظومة التعليمية في دبي بعدة جوانب، تؤكد كفاءتها وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز رأس المال البشري، ومن أحد الجوانب الرئيسة، هو التركيز المستمر على التعليم الابتكاري والتكنولوجيا المتقدمة في المدارس.

ونجحت مدارس دبي في تنفيذ برامج تعليمية مبتكرة، تضمن توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة في الفصول الدراسية، مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في عملية التعلم والتدريس.

ويصل عدد المناهج التعليمية في مدارس دبي إلى 17 منهاجاً تعليمياً، وتركز هذه المناهج على تنمية المهارات العلمية والحياتية للطلاب، مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعاون، والاتصال، والابتكار، وتُعزز العمليات التعليمية بأساليب تفاعلية، ومشاريع مستندة إلى الممارسة العملية، لتعزيز التعلم العملي، وتطبيق المفاهيم والمعارف في سياقات حقيقية.

وتعمل دبي أيضاً على تعزيز رأس المال البشري، من خلال توفير فرص الابتكار والريادة في المنظومة التعليمية، وتشجيع الشباب الطموح على تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم الإبداعية، لتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ونتيجة لحرص دبي على تعزيز مكانتها كمركز تعليمي وأكاديمي متطور، يوفر أعلى معايير الجودة العالمية في مجال التعليم، سجّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها، والتي تعد الأعلى منذ تأسيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في عام 2007.

وللمرة الأولى على الإطلاق، بلغ معدل النمو في أعداد الطلبة خلال العام الدراسي الحالي 2023 - 2024، رقماً مزدوجاً بزيادة وصلت نسبتها إلى 12 %، مع التحاق أكثر من 39 ألف طالباً وطالبة إضافية بالمدارس الخاصة بدبي، مقارنة بأعداد العام الدراسي الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة في دبي إلى أكثر من 365 ألف طالب وطالبة.

وأظهر تقرير ((قفزة غير مسبوقة.. النمو والجودة في المدارس الخاصة بدبي 2023 - 2024))، صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تسجيل القطاع لمعدلات نمو تجاوزت الضعف في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس منذ تأسيس الهيئة في عام 2007، إضافة إلى مضاعفة أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً جيداً، أو أفضل في الفترة ذاتها.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في دبي العام الدراسي الحالي 365 ألفاً و572 طالباً وطالبة، ما يعادل أكثر من ضعف عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة بدبي في العام الدراسي 2007 - 2008، والبالغ عددهم 158 ألفاً و504 طلاب وطالبات.

ولفت التقرير إلى تسجيل المدارس الخاصة بدبي لزيادة كبيرة في أعدادها، وذلك من 136 مدرسة في عام 2007، إلى 220 مدرسة العام الدراسي الحالي، من بينها 5 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي الحالي.

وحلّت المدارس الخاصة في دبي لأول مرة ضمن قائمة المراكز الـ 14 الأفضل عالمياً في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة، في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، لتتخطى بذلك كلاً من أهداف الأجندة الوطنية لهذا المؤشر، والمحدد بأن يكون التعليم من بين المراكز الـ 20 الأفضل عالمياً، والمتوسط المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وهي المؤسسة الدولية المعنية بتنفيذ التقييم كل ثلاث سنوات.

ويقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، مدى قدرة الطلبة على استخدام مهارات الحياة الواقعية في مجالات المعرفة بالرياضيات وبالعلوم وبالقراءة، وتطبيقها في المواقف العملية اليومية.

واحتلت المدارس الخاصة في دبي المرتبة التاسعة عالمياً في مهارات الرياضيات، بمتوسط نقاط بلغ 497 نقطة، لتتخطى بذلك المتوسط العالمي المُعتمَد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بـ 25 نقطة، كما احتلت المرتبة 13 عالمياً في مهارات القراءة، بمتوسط نقاط بلغ 498، والمرتبة 14 عالمياً في مهارات العلوم، بمتوسط نقاط بلغ 503 نقاط.

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