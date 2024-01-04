مشاريع دبي الإسكانية.. بيئة اجتماعية متميزة ورفاهية متكاملة

أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، النهضة الإسكانية أولوية قصوى كونها الدعامة الأساسية لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي الذي يضمن سعادة المواطنين، وخطت إمارة دبي بفضل توجيهاته خطوات متقدمة على درب الارتقاء بسكن المواطنين، إيماناً منه بدورهم المحوري كأساس وعماد وغاية التنمية الشاملة والمستدامة.

نموذج تنموي

وتواصلت الجهود طوال السنوات الماضية وأطلقت المبادرات المتنوعة التي ساهمت في تعزيز وترسيخ النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، الذي يقوم في جوهره على سعادة الإنسان، بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، لكي تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وذلك بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

ووضعت إمارة دبي بنية تشريعية حديثة ومتطورة لتنظيم إسكان المواطنين، بما يتوافق والتطلعات الطموحة في جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والبيئة الحاضنة لأفراد ملؤهم الفخر والسعادة، وواصل بفضل ذلك قطاع إسكان المواطنين تحقيق قفزات وإنجازات نوعية في ظل المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وفقاً لاستراتيجيات متكاملة تضع الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، بما يحقق استقرار وراحة وسعادة المواطنين.

ميزانية تاريخية

وتعددت محاور ومستهدفات برنامج إسكان المواطنين الذي يتابع تنفيذه قادة دبي عن كثب، في إطار تعزيز الجهود لتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لاستشراف مستقبل المدن والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وعكست الميزانية الإسكانية التاريخية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي حرص سموه الأولوية التي يمنحها لمواطني إمارة دبي ورفاهيتهم.

والتي رافقها توجيهات بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمئة مليون قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين للعشرين عاماً المقبلة.

أفضل الخدمات

ولتحقيق طموحات قادة دبي وتوجهاتهم الإسكانية لرفاهية مواطني الإمارة عملت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على ترجمة ذلك بإطلاق العديد من المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، مثل مبادرة ((السداد المبكر)) التي استفاد منها عدد كبير من المواطنين، والتي يتم من خلالها إعفاء المقترض بنسبة مئوية من المبلغ المتبقي من القرض، في حالة قيامه بسداده قبل انقضاء المدة.

حيث يتم احتساب قيمة الخصم بناء على عدد السنوات المتبقية من القرض، والقيمة المتبقية كذلك منه، وتصل قيمة الخصم المسموح بها، في إطار هذه المبادرة إلى 300 ألف درهم، وذلك دون احتساب أي خصومات على متأخرات القرض غير المسددة.

إضافة لمبادرة ((عوض)) مكافأة مالية، تُمنح للمستفيد التي صدرت له موافقة قرض بناء، وقام بإنجاز المسكن دون الاستفادة من صرف القرض الممنوح له من المؤسسة، وتقوم المؤسسة بمنحها للمستفيد.

وتحرص المؤسسة على تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة مشاريعها من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة عناصر المشاريع، وتعزيز معايير المباني الذكية لضمان تقديم أفضل خدمة لمواطني إمارة دبي، كما تحرص على أن توفر المساكن تجربة معيشية مستدامة، ضمن نموذج رائد يعزز من جودة الحياة، ويؤمن الاستقرار الأسري في بيئة اجتماعية نموذجية متكاملة، تضم الحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، والمرافق والخدمات المتنوعة التي تحقق رفاهية الأسر.

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