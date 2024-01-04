المنظومة الصحية في دبي.. رعاية متكاملة وتطور مستمر

جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاجتماعية 33، لتكون خطة لمجتمع دبي للسنوات العشر المقبلة، شعارها ((الأسرة أساس الوطن))، وميزانيتها 208 مليارات درهم، التي تضمن تقديم رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية لتعكس الحرص على رفعة المواطنين.

يعد قطاع الرعاية الصحية الأساس الذي يقوم عليه مجتمعنا، والمحرك الذي يدفع نحو توفير نظام رعاية صحية عالمي المستوى.

حيث يشهد مسيرة تطورية متميزة باستمرار من خلال التركيز على توفير نموذج متطور من الرعاية الصحية، يتمتع بالقدرة على تعزيز صحة المجتمع، وتشكيل مستقبل الصحة للإمارة، ويدعم استدامة ومرونة القطاع الصحي، لتعزيز مكانة دبي في تحسين مستويات الرعاية الصحية لتكون من بين أفضل المدن في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

أفضل النتائج

ويتكامل أول نظام صحي أكاديمي في دبي من خلال الدمج بين المحاور الأربعة التي تشكل هويته لتوفير أفضل النتائج للمرضى من خلال الرعاية القائمة على الأدلة، حيث تضم دبي الصحية 6 مستشفيات و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية و20 مركزاً للياقة الطبية، إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة.

وتتجه دبي بقوة نحو التحول إلى نموذج عالمي رائد في الارتقاء بصحة الإنسان بتقديم أكثر الخدمات الطبية كفاءة وتطبيق أفضل المعايير واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مع الاهتمام بتعزيز الجانب الأكاديمي الذي يمثل هدفاً جوهرياً لترسيخ الإرث المعرفي في المنظومة الصحية وتمكينه لتحقيق الأهداف المرجوة لهذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة، بما تمثله صحة المجتمع من أهمية قصوى كأساس لقدرته على التطور والازدهار.

نظام متكامل

وترتكز منظومة النظام الصحي في دبي على التعاون المشترك بين هيئة الصحة في دبي و((دبي الصحية)) بهدف تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، حيث تركز منظومة ((دبي الصحية)) على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية تحت شعار ((المريض أولاً)) والتكامل بين أربعة محاور أساسية تجمع بين الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء.

وتهدف تلك المنظومة إلى الارتقاء بصحة الإنسان، وتعكس من خلال هويتها البصرية التكامل بين المحاور الأربعة، بحيث تمثل الأقواس في الشعار الجديد قيم الترحيب بالجميع ضمن أول نظام صحي أكاديمي بدبي، بينما يمثل القوس الأوسط الرعاية اللامحدودة، أما القوسان المحيطان فيرمزان للتعلّم والاكتشاف، بينما تمثل القاعدة محور العطاء كأساس يرتكز عليه النظام الصحي في الإمارة.

اقتصاد مستدام

وستسهم الإجراءات الحكومية المستمرة في دعم مساعي دبي الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة يرفد نمو قطاع الصحة ويعزز أداءه، مدعوماً بالتعليم والأبحاث والمساهمة المجتمعية، ولا سيما أن التعليم المستمر يعتبر عنصراً أساسياً في العلوم الطبية والصحية، فمن خلال نظامنا الصحي الأكاديمي نرسخ الالتزام بتطوير معرفتنا بأحدث الاكتشافات الطبية والتقدم التكنولوجي، وأفضل الممارسات، وهو النهج العلمي الذي يسهم في تعزيز جهودنا لتطوير الرعاية الصحية للمرضى.

أرقام وإنجازات

تعمل ((دبي الصحية)) المكونة من أكثر من 11 ألف موظف عبر فرق متعددة التخصصات بروح الفريق الواحد لتقديم رعاية متكاملة قائمة على الأدلة لخدمة المرضى وعائلاتهم.

ونجحت دبي الصحية في تحقيق مجموعة من الإنجازات، حيث شهدت المستشفيات التابعة لها خلال عام 2022 أكثر من 4.7 ملايين زيارة للعيادات الخارجية، وما يقارب من 350 ألف زيارة لقسم الطوارئ، وأكثر من 60.000 إدخال مريض، كما نجحت في جذب أكثر من 1000 متدرب في مختلف التخصصات من جميع أنحاء العالم، وقدمت 60 منحة دراسية، و100 منحة بحثية.

كما قدمت ((دبي الصحية)) الدعم الطبي إلى 8686 مريضاً، أما على مستوى الدراسات والأوراق البحثية فقد نجحت منذ العام 2016 في إصدار أكثر من 1114 ورقة بحثية علمية وسريرية، وتنبع أهمية هذه البحوث من كون الحالة الصحية للإنسان تشكل عاملاً أساسياً في الرخاء والراحة النفسية على الصعيد الفردي، وهو ما ينعكس بدوره على الإنتاجية والتنمية على المستوى الوطني، حيث يعتبر تطور قطاع الرعاية الصحية الأكاديمية أحد المؤشرات الرئيسية لتقدم الدول ورفاهية مواطنيها.

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