مواطنون لـ« البيان»: الاستراتيجية الجديدة ترجمة حقيقية لدعم القيادة الرشيدة للمواطنين

أعرب مواطنون عن فخرهم واعتزازهم بجهود القيادة الرشيدة في بناء مجتمع سعيد ومتماسك، مؤكدين أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاجتماعية 33، وشعارها ((الأسرة أساس الوطن))، تأتي في إطار حرص واهتمام سموه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز رفاهية وسعادة المواطن، وتمثل ترجمة حقيقية لدعم سموه لأبناء الإمارة، وتوفير الحياة لهم.

وقالت إيمان خميس، إن مستهدفات الأجندة وخطة دبي للسنوات العشر المقبلة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطن، وتلمس احتياجاته، وتوفر الحياة الكريمة لأهالي دبي، وتعزز مسيرة الرفاهية، وراحة المواطنين في الإمارة، مؤكدة أن سموه يضع نصب عينيه دائماً سعادة المواطنين في دبي، ومختلف إمارات الدولة، فهم الركيزة الأساسية للتنمية، ومحور المبادرات.

رد الجميل

وذكرت أن مبادرات القيادة الرشيدة لا بد أن يقابلها أبناء الوطن بالشكر، وبذل المزيد من العمل لرد الجميل للوطن والقيادة، التي لا تبخل على مواطنيها بأي شيء، ولا سيما أنها تبذل الغالي والنفيس، من أجل رفعة اسم الوطن عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.







من جانبه، أفاد محمد الأصلي بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تلبية متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل من أجل رفاهية وسعادة شعبه، من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتسهيل أمور حياتهم، فضلاً عن حرص سموه على الارتقاء بالمواطن على كافة المستويات التعليمية والثقافية والاقتصادية، وهو ما ساهم في تولي العديد من أبناء الوطن لمناصب دولية في عدد من الهيئات والمؤسسات العالمية.

ولفت إلى أن سموه قريب من أبناء شعبه وحريص على توفير الإمكانات والأدوات اللازمة، التي تؤدي إلى مزيد من الاستقرار، وتماسك النسيج الأسري الإماراتي، وتوفير حياة مستقرة، تعزز من جودة الحياة والمعيشة الكريمة لهم وتمكينهم من مواكبة المستجدات الدولية على كافة المستوياتهم .

حجر أساس

وفي سياق متصل، أعرب فرج إسماعيل عن سعادته البالغة باستراتيجية دبي 33 ومستهدفاتها، التي تصب في صالح أبناء المجتمع، مشيراً إلى أن قيادتنا الرشيدة كرست جهودها لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق طموحاتهم، فجعلت بناء المواطن وعيشه وعمله، وأمنه وصحته وتعليمه، محور اهتمامها، إيماناً منها بأهمية دوره كونه حجر الأساس، والركن الأهم في تقدم الوطن وتحقيق مكتسباته.

وأكد أن المواطن الإماراتي بات متميزاً عالمياً بفضل الدعم المتواصل الذي يلقاه من قيادته الرشيدة التي لا تألو جهداً في توفير أفضل سبل العيش له على كافة المستويات و الأصعدة.

وقال محمد عبدالله الذباحي إن رفاهية المواطن وسعادته هي الأساس والمحور الأهم في جميع المبادرات والمشاريع والخطط التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فهي تضع الأسرة نصب عينيها، وتعمل على كل ما يحقق رفاهية المواطنين في إمارة دبي، ابتداء من مشاريع الإسكان، التي تشهد تطوراً عاماً بعد آخر في كافة تفاصيلها، والبنية التحتية والخدمات المتطورة، التي تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في توفير الحياة مليئة بالسعادة والرفاهية.

حياة كريمة

بدوره، أكد فهد الزرعوني أن اهتمام سموه باستقرار الأسرة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لها جزء لا يتجزأ من منظومة عطاء متكامل، لا تنتهي من سموه لأبناء الوطن، الذين يجب عليهم أن يردوا هذا العطاء بمزيد من الجد والاجتهاد لرفعة الدولة، وأن الأولوية القصوى لسموه هي الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحقيق الاستقرار اجتماعي لهم.

وذلك من خلال الخطط والاستراتيجيات، التي تعمل على توفير سبل الراحة كافة لهم، معاهداً سموه على بذل مزيداً من الجهد والاخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن وإعلاء رايته خفاقة.

وثمن الزرعوني جهود حكومة دبي المستمرة، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تأتي ضمن سلسلة القرارات، التي تدفع بتهيئة بيئة اجتماعية ملائمة، والتي تعد ركيزة أساسية للمواطن الذي ينعم بحياة كريمة ورفاهية لم تحظى بها أغلب دول العالم.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل ترجمة حقيقية لدعم القيادة الرشيدة للمواطنين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، فضلاً عن دعمها الكامل للنسيج الاجتماعي الإماراتي بشكل غير مسبوق.

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