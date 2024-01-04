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سلطان بن أحمد يؤكد أهمية تأهيل الطلبة الجامعيين

1/4/2024 7:28:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، وفداً من طلبة جامعة هارفارد الأمريكية، خلال زيارتهم إلى جامعة الشارقة.

وذلك في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

نهضة تعليمية

واستعرض سموه خلال لقائه الوفد، النهضة التعليمية التي تتميز بها إمارة الشارقة واستراتيجيتها المتمثلة في تأسيس وإنشاء ورعاية العديد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتوفير مصادر ووسائل التعلم، إلى جانب اهتمامها بالتراث والآثار والتاريخ، مما أسهم في نيلها مكانة عالمية متفردة والعديد من الألقاب التي تعكس هويتها العلمية والمعرفية.

وأشار سموه إلى أن جامعة الشارقة تعمل على توسيع وتوثيق علاقاتها الدولية وتعاونها مع مختلف الجامعات المرموقة في العالم، وتبادل الزيارات العلمية والثقافية، إلى جانب تميز الحياة الطلابية فيها، الأمر الذي يجعلها إحدى المؤسسات التعليمية المتميزة عبر العديد من العناصر الخاصة بالعملية الأكاديمية الشاملة في تأهيل الطلبة في مختلف الجوانب باعتبارهم سفراء الجامعة في كل مكان.

مجموعات بحثية

ومن جانبه تناول الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، تاريخ ومكانة الجامعة والكليات والبرامج التي تضمها، مشيراً إلى اهتمامها بالبحث العلمي والمجموعات البحثية في مختلف التخصصات، مما يجعلها مؤسسة أكاديمية رائدة ومتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكان الوفد قد تجول في أقسام ومرافق أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، متعرفين على ما تضمه من معارض مختلفة ونماذج ومجسمات تقدم شرحاً لرحلة وتاريخ تعامل البشر مع الفضاء.

وقدم الوفد في نهاية اللقاء شكره وتقديره إلى سمو رئيس جامعة الشارقة وإدارتها على حسن الاستقبال، مبدين إعجابهم بما تتميز به جامعة الشارقة وما تضمه من مراكز متخصصة، ومكانتها في الأوساط العلمية العالمية.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة، في نهاية الزيارة، بتسلم هدية تذكارية من الوفد، كما قدم سموه لهم درع جامعة الشارقة.

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