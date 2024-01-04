سيف بن زايد يحضر أفراح الكعبي والمرر

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف عبدالرحمن ناصر خادم الكعبي على كريمة أحمد بن معلا المرر في فندق إرث بأبوظبي.
تهنئة
وقدم سموه التهاني للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.
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