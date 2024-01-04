سيف بن زايد يحضر أفراح الكعبي والمرر

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف عبدالرحمن ناصر خادم الكعبي على كريمة أحمد بن معلا المرر في فندق إرث بأبوظبي.

تهنئة

وقدم سموه التهاني للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز