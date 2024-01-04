مسؤولون: «الأجندة» تعكس اهتمام القيادة بالمواطن أولاً

أكد مسؤولون في دبي أن ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لراحة وسعادة واستقرار المواطن، وتؤكد حرص سموه على أن يكون المواطن دائماً في صدارة الأولويات وركيزة أساسية لخطط التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: ((تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن المواطنين هم في صدارة الأولويات الحكومية، وهي خطة محددة الأهداف والغايات لترسيخ أسس التنمية الاجتماعية في كافة قطاعاتها من الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الثقافة والرياضة)).

وأضاف معاليه: ((نعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على تضافر وتكامل الجهود مع مختلف الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع وتطوير الخدمات التي ستحقق غايات الأجندة ليكون الأثر المجتمعي ملموساً ويحظى بمنافعه المواطنون والمجتمع ككل، ولتكون دبي من أفضل 3 مدن عالمياً بحلول عام 2033، فدبي كعادتها تعمل على تعزيز ريادتها في مؤشرات التنمية الشاملة كافة؛ ليس اقتصادياً وحسب وإنما اجتماعياً أيضاً)).

مبادرات ومشاريع

وأكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، أن أجندة دبي الاجتماعية 33، امتداد لجهود القيادة الرشيدة في إطلاق المبادرات والمشاريع التي تصب جميعها في تحقيق رفاهية وجودة الحياة لسكان وزوارإمارة دبي.

مؤكداً أن إسناد مهمة متابعة تنفيذ الأجندة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وإخوانهم، يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والمبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة من الأجندة.

وأضاف: تخصيص ميزانية ضخمة تزيد على 200 مليار درهم، لدعم مشاريع ومبادرات الأجندة، التي تميزت بشموليتها في تقديم الخدمات للأسر المواطنة في دبي ، تؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تحقيق الترابط والمودة بين أبناء مجتمع يفتخر به الجميع)).

استقرار المواطن







وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تسلط ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) الضوء على الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لراحة وسعادة واستقرار المواطن، وتؤكد حرص سموه على أن يكون المواطن دائماً في صدارة الأولويات وركيزة أساسية لخطط التنمية الشاملة والمستدامة.

كما ستسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي، ودعم الاستقرار والتلاحم الأسري وتحقيق تنمية مستدامة محورها الإنسان وتعزيز الرفاه الاجتماعي للمواطنين وتوفير أسباب الحياة الكريمة للأسر المواطنة، وفق خطط مدروسة وبرامج متكاملة ومستهدفات واضحة تستند إلى أعلى المعايير العالمية، بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.

وأشار معاليه إلى أن الأجندة ستتكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى العام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، لتتكامل التنمية المستدامة بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي.

ميثاق عمل

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن ((الأجندة)) تُعد ميثاق عمل لرؤية سموه الثاقبة لما يجب أن تكون عليه إمارة دبي بعد عشرة أعوام، وما يجب أن تصل إليه من رخاء مجتمعي فريد من نوعه.

وأكد الكتبي أن شعار الأجندة يعكس بشكل مباشر قيمة الأسرة وأهميتها في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ونظرة سموه بعيدة المدى، التي تؤكد أن تطور المجتمعات والشعوب وبناء الأمم يبدأ من الأسرة، التي طالما حظيت باهتمام سموه ورعايته الكريمة.

وأشار إلى الميزانية المخصصة لأجندة دبي والبالغة 208 مليار درهم، موضحاً أن من شأن هذه الميزانية الكبيرة إحداث نقلة غير مسبوقة لإمارة دبي في مختلف المجالات، ولا سيما أن الأجندة حددت 5 غايات أساسية، تمثل عصب الحياة وأساس الرفاهية المجتمعية، وأيضاً الازدهار، والتقدم المتواصل والمتسارع على طريق التنافسية العالمية، الذي تحرزه دبي.

أسرة مترابطة







وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي ((تجسد الأجندة رؤية سموه في أن بناء الوطن والإنسان أهم وأكبر هدف في الحياة وسيبقى المواطن أولاً وثانياً وثالثاً ومنطلق كل الخطط التنموية)).

وأضاف: ((تعكس الأجندة اهتمام سموه الدائم وحرصه على توفير أفضل مستويات المعيشة والحياة الكريمة وجَودة الحياة والرفاهية للمواطنين في دبي، وتأمين كافة مقومات الدعم التي تعزز من بناء أسرة مترابطة وصحية ومتمسكة بالهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.

ودعم أبنائها بالعلم والمعرفة والمهارات المستقبلية، ليسهموا في تعزيز ريادة ومكانة إمارة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق رؤية سموه في جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.







وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الانسان في نهج سموه كان ولايزال على رأس أولويات سموه الاستراتيجية، وأن نماء المجتمع قيمة أساسية وهدف سام لرؤيته.

وقال: ((الأجندة انعكاس لرؤية سموه، حيث تشتمل على عدة جوانب تشغل حياة الفرد، الأمر الذي سينعكس إيجابا في محيط الأسرة والمجتمع)) مضيفا أن الأجندة تمثل وجها أساسيا من أوجه مجالات واختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والتي ستسعى في تنفيذها لحماية أجيالنا بزيادة الوعي لرفع الاستقرار الأسري وتماسكه.

وأوضح مدير عام الدائرة أن الاستثمار في الإنسان كان ومازال في هرم أولويات سموه، وسنعمل على تحقيق رؤيته بتوحيد الجهود وتحصين الأسرة لأنها أساس الوطن.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي إن ((أجندة دبي الاجتماعية 33 رسالة وطنية وعالمية في الوقت ذاته بأن ما وصلنا إليه في دبي أساسه الاهتمام بالإنسان والمجتمع، وهي تذكير برؤية سموه القائمة على أن الإنسان أغلى ما نملك، وأن سموه لم يكتفِ بالتركيز على المجتمع ولكن نواته الأهم هي الأسرة وهو ما وصفه شعار الأجندة: ((الأسرة أساس الوطن)).

المواطن في الصدارة

وثمنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ترسيخ القيم الحقيقية للحضارة والتنمية من خلال منح الأسرة أولوية خاصة وتسخير جميع الموارد والخطط للاهتمام باحتياجاتها وسلامة بنيانها والتأكيد على أنها الضمان الأول لقيمنا وثقافتنا وموروثنا الأصيل والمنطلق الأهم للمستقبل الذي نصبو إليه.

وأكدت معاليها أن الدعم الذي وفرته القيادة للمؤسسات والهيئات المعنية بتطوير الخدمات والبرامج التي تهم الأسرة، أسهم بشكل كبير في توفير البيئة اللازمة لوضع القوانين وسن التشريعات المنظمة لذلك، ومهد الطريق للوصول إلى غايات الأجندة الاجتماعية وعلى رأسها إسعاد الأسر وتعزز استقرارها وترابطها وتمسكها بالقيم وبالهوية الوطنية.

رؤية إنسانية

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: ((تتوج أجندة دبي الاجتماعية 33، سعي القيادة الرشيدة لدعم أسر المواطنين في دبي من خلال خطة متكاملة لتطوير الإسكان ومستوى المعيشة والرعاية الصحية والجوانب الأخرى التي تضمن للمواطنين الحياة الأفضل باستمرار.

في جهد دؤوب يتابعه سموه بنفسه لبناء الأسرة وحمايتها وتمكينها، كي تكون الأساس المتين الذي تبنى عليها تجربتنا الرائدة عالمياً في التنمية وتحقيق الرفاه والسعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء الذي يقدر أبناءه ويحميهم ويبني لهم المستقبل من أجل أن تكمل الأجيال القادمة مسيرة الآباء والأجداد ولنصل إلى أعلى المراتب العالمية على الصعيد الاجتماعي)).

برامج مبتكرة

وقال عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يحرص دائماً على إطلاق المشاريع والبرامج الوطنية المبتكرة التي تعزز من مكانة دبي وترسخ مكانتها أفضل مكان للعيش والعمل في العالم.

ويبذل قصارى جهده لبناء أسر قوية متماسكة محافظة على قيم مجتمع الإمارات الأصيلة وتضيف لبنة صالحة إلى بناء هذا الوطن وتعزز من نسيج المجتمع وترابطه.

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي إن الأجندة تعكس حرص سموه واهتمامه بالأسرة كونها نواة المجتمع، منوهةً بتفرد رؤى سموه ونهجه التنموي الشامل.

وقالت: ((تتصدر الأسرة قائمة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يرى فيها أساس الوطن ومستقبله، وهو الشعار الذي يعبر عن مضمون الأجندة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى حياة الأسر المواطنة في دبي، وزيادة ترابطها الاجتماعي، ما يجعل الأجندة بمثابة خارطة طريق تستشرف مستقبل مجتمع دبي خلال السنوات العشر المقبلة)).

وأشارت إلى أن مبادرات سموه كافة تجسد اهتمامه برعاية الأسرة وتمكينها والمحافظة على قيمها وترابطها الاجتماعي))، ومؤكدة في الوقت نفسه التزام ((دبي للثقافة)) بتحقيق رؤى سموه، من خلال إطلاقها لمجموعة واسعة من المشاريع الهادفة إلى بناء المهارات الثقافية والإبداعية والحياتية لأفراد المجتمع كافة.

تمكين الإنسان







من جهته قال الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: ((تعكس مستهدفات ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) حرص القيادة الرشيدة على بناء وتمكين الإنسان والارتقاء بجودة حياته بما يعزز من تنافسية إمارة دبي عالمياً، وبما يواكب جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاجتماعية.

لاسيما في قطاع التعليم الذي يمضي بخطى واثقة نحو المستقبل مستنداً على معايير الجودة العالية ليكون أكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، ولتكون دبي من بين أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم، ما يرسخ بدوره من مكانة الإمارة عالمياً كوجهة جاذبة وحاضنة للتعليم المتميز)).

رؤية استراتيجية

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات إن الأجندة تشكل رؤية استراتيجية طموحة، ورائدة لأنها تضع الإنسان والاستثمار في الإنسان، في ذروة مشروع التنمية المستدامة في دبي، بتكاملها مع الأجندة الاقتصادية، ما يكون له الأثر الفائق في تعزيز تماسك الأسرة وتلاحم المجتمع وتكامل القدرات، لتأسيس مرتكزات ثابتة تشكل مستقبل الأسرة في دبي.

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