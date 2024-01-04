محمد بن سعود يعزي في وفاة حصة الشحي

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حصة بنت أرشود علي الخنبولي الشحي أرملة المرحوم سعيد بن علي سعيد البخيتي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة سيح كبدة برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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