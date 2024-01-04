محمد بن سعود يعزي في وفاة حصة الشحي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حصة بنت أرشود علي الخنبولي الشحي أرملة المرحوم سعيد بن علي سعيد البخيتي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة سيح كبدة برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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