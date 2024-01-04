سعود بن صقر وراشد المعلا يبحثان قضايا الوطن والمواطنين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الودية، كما بحثا عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين والمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أسهمت في تحقيق الازدهار والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء لشعب الإمارات.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من طلبة الدراسات العليا من ((كلية كينيدي بجامعة هارفارد)) الأمريكية، بحضور الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، والدكتور طارق مسعود، أستاذ الديمقراطية والحكم في جامعة هارفارد، وعدد من أساتذة الجامعة.

وأكد سموه أهمية دور الشباب في بناء المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، باعتبارهم القوة الفاعلة والمؤثرة في رسم ملامح المستقبل، لافتاً إلى ضرورة تبني الآراء والأفكار الشبابية الخلاقة القائمة على الإبداع والابتكار، التي من شأنها أن تواكب متطلبات التحولات العالمية، والتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات.

وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى التجربة التنموية الشاملة لدولة الإمارات التي تتخذ من التعليم قاعدة أساسية للازدهار والتطور، حيث أوضح سموه أن الدولة تتبوأ اليوم مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل رؤيتها الاستباقية، ومسيرتها الناجحة في تطوير منظومة التعليم بمختلف مراحله، خاصة التعليم العالي، الذي أسهم في تعزيز قدرات الشباب الإماراتي، والارتقاء بمهاراته للمشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها، نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنمو، وصناعة مستقبل مشرق مستدام للأجيال القادمة.

وأكد سموه أن إمارة رأس الخيمة تسير وفق رؤية واضحة، تتبنى من خلالها تعزيز جودة التعليم العالي، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة، وفق أفضل المعايير الدولية المتقدمة من أجل تطوير الكفاءات الشابة، ورفد مختلف القطاعات الحيوية بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات العلمية، ومتمكنة من أدوات ومهارات التقدم التكنولوجي المتسارع.

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