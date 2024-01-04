أكبر صقر معدني يحط في القرية العالمية

أعلنت القرية العالمية، تسجيلها لرقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية، بكشفها النقاب عن أكبر مجسم معدني لطائر في العالم خلال موسمها الثامن والعشرين الجاري، والذي تم تصميمه ليمثل طائر الصقر.

ويبلغ طول الصقر المعدني الأكبر في العالم نحو 8 أمتار، فيما يبلغ طول جناحيه الممدودين 22 متراً وبوزن يصل إلى 8.000 كجم، وزود بأكثر من 50.000 من أضواء الليد الصديقة للبيئة.

وجرى تشييد هذا المجسم العملاق تخليداً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الصقر في ثقافة دولة الإمارات وتراثها الغني وهويتها الفريدة، حيث يمكن مشاهدة هذا المجسم الضوئي المميز بمنطقة ((ميني وورلد)) التي تمثل أحدث الوجهات الترفيهية في القرية العالمية، وهي المنطقة التي تعرض أمام العائلات والأصدقاء 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم، وتتوسط مجموعة من منافذ المأكولات، إضافة إلى فرصة الاستمتاع بمنطقة ((ميني جولف)) ووجهة ((نيون جالاكسي)) التي سيكشف النقاب عنها قريباً.

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