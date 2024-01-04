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أسهم البنوك ترفع سوق دبي بمكاسب 7.9 مليارات درهم

1/4/2024 7:27:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.24% أو ما يعادل 9.77 نقاط، أمس، مسجلاً 4087.35 نقطة، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 7.9 مليارات درهم، بدعم مكاسب أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 689.4 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 697.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((الإمارات الإسلامي)) بالحد الأقصى عند 7.4 دراهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي المالي.

وتدعم أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم ((الاستشارات المالية الدولية)) 8 %، و((دبي التجاري)) 3.66 %، و((تكافل الإمارات)) 1.7 %، و((ديوا)) 1.6 %، و((سالك)) 1.5 %، و((بنك الإمارات دبي الوطني)) 0.86 %، و((الوطنية الدولية القابضة)) 0.7 %، و((الإثمار القابضة)) 0.47 %، و((بنك دبي الإسلامي)) 0.17 %.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة قاربت 88.5 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 64.9 مليون درهم، ثم ((الخليج للملاحة)) جاذباً 22.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 24 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 105.2 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 81.15 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9650.1 نقطة، منخفضاً 0.67 %.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 221 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 91.6 مليون درهم، ثم ((رأس الخيمة العقارية)) بسيولة 82.2 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 2.5 %. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم ((حياة للتأمين)) 12.6%، و((فودكو الوطنية)) 3.95%، و((بيور هيلث القابضة)) 3.3 %، و((الوطنية للسياحة والفنادق)) 2.55 %.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.36 مليار درهم، موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي، و312 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 344.8 مليون سهم عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة.

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