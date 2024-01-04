«الإمارات الإسلامي» يوفر خدمة التحويل السريع إلى المملكة المتحدة

أعلن ((الإمارات الإسلامي))، عن توفر خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت في غضون 60 ثانية ((كويك ريميت)) (QuickRemit) لتشمل التحويلات المالية إلى المملكة المتحدة.

وسيتمكن متعاملو ((الإمارات الإسلامي)) من إجراء التحويلات المالية عبر خدمة ((كويك ريميت)) إلى أي من حسابات بنك ((لويدز)) المصرفية ضمن المملكة المتحدة في أقل من 60 ثانية، فضلاً عن إمكانية إجراء التحويلات المالية إلى بنوك أخرى في المملكة المتحدة في غضون ساعة واحدة. ويعد بنك ((لويدز)) أحد البنوك الرائدة في المملكة المتحدة وله أكثر من 500 فرع في إنجلترا وويلز.

ويمكن لمتعاملي ((الإمارات الإسلامي)) الاستفادة من خدمة ((كويك ريميت)) عبر تطبيق المصرف للهاتف المحمول EI +، بشكل مريح وآمن وبأسعار تنافسية وبدون أي رسوم تحويل.

وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بالإنابة في ((الإمارات الإسلامي)): ((إن توسيع نطاق خدمة ((كويك ريميت)) ليشمل المملكة المتحدة يعزز من بساطة ومرونة وأمان تجربة التحويلات المالية لواحدة من أبرز شرائح عملائنا. وتوفر هذه الخدمة آلية سريعة ومجانية لإرسال الأموال إلى المملكة المتحدة لأغراض مختلفة تشمل دعم احتياجات الأسرة أو التعليم أو الاستثمار)).

يذكر أن المصرف يسعى حالياً لتوسيع نطاق خدمة ((كويك ريميت)) لتشمل الهند وباكستان، بالتعاون مع بنك ((إتش دي إف سي)) (HDFC) و((بنك فيصل))، على التوالي.

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