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الملتقى الإماراتي المصري للاستثمار 31 يناير بالفجيرة

1/4/2024 7:27:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق فعاليات الملتقى الإماراتي المصري للاستثمار في 31 الجاري بفندق ومنتجع البحر بإمارة الفجيرة.

وأوضح اللواء علاء حماد رئيس مجلس إدارة السوق العالمية للتجارة، أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تطويرها بما يلبي متطلبات كل مرحلة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.

كما سيتم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الفجيرة بشكل خاص وفي جمهورية مصر العربية، بهدف مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من نجاحات جعلت العلاقات بين مصر والإمارات نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الروابط الاقتصادية بين الأشقاء.

وأشار إلى أنه من المتوقع حضور عدد من الوزراء، والسفراء، ونخبة من كبار الشخصيات، منهم اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

وأكد أن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد تطوراً كبيراً ونوعياً في الشأن الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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