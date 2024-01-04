الملتقى الإماراتي المصري للاستثمار 31 يناير بالفجيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق فعاليات الملتقى الإماراتي المصري للاستثمار في 31 الجاري بفندق ومنتجع البحر بإمارة الفجيرة.
وأوضح اللواء علاء حماد رئيس مجلس إدارة السوق العالمية للتجارة، أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تطويرها بما يلبي متطلبات كل مرحلة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
كما سيتم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الفجيرة بشكل خاص وفي جمهورية مصر العربية، بهدف مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من نجاحات جعلت العلاقات بين مصر والإمارات نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الروابط الاقتصادية بين الأشقاء.
وأشار إلى أنه من المتوقع حضور عدد من الوزراء، والسفراء، ونخبة من كبار الشخصيات، منهم اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد.
وأكد أن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد تطوراً كبيراً ونوعياً في الشأن الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.
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