ارتفاع معظم بورصات الخليج مدعومة بزيادة أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع أمس على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وقاد المؤشر السعودي المكاسب.

وارتفع النفط - وهو محفز للأسواق المالية في الخليج - نحو واحد بالمئة، مواصلاً مكاسبه وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط بعد تعطل حقل نفط في ليبيا وتصاعد التوترات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.8 بالمئة، مدعوماً بقفزة بمقدار خمسة بالمئة في سهم شركة علم وصعود بمعدل 6.9 بالمئة في سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد.

ومع ذلك، جاءت أسهم شركات قطاع البتروكيماويات وشركات الأسمنت في النطاق السلبي في الغالب. وأصدرت العديد من الشركات السعودية بيانات تنظيمية في وقت متأخر من أول من أمس وأمس، قائلة إن قرار شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية برفع أسعار المواد الخام والوقود لهذا العام سيزيد تكاليف الإنتاج ويقلل الأرباح.

ومن بين الأسهم الخاسرة، أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) منخفضاً 1.7 في المئة، بينما تراجع سهم أسمنت اليمامة 3.2 في المئة.

ومن جهة أخرى، قدرت السعودية احتياجات التمويل بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار) في عام 2024 بموجب خطة الاقتراض.

وزاد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مع صعود سهم شركة البتروكيماويات ((صناعات قطر)) 1.2 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 %، متأثراً بانخفاض سهم الشرقية للدخان 2.3 في المئة.

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