2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 336.38 مليون درهم، و527 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.26 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 42.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 23.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

نخلة جبل علي

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 233.04 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3.16 ملايين درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 15.3 مليون درهم.

مبايعات الشقق

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 32.81 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 92.6 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 178.04 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 101.09 مليون درهم.

الرهونات

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 340.21 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 46.46 مليون درهم، و86 رهن فلل وشقق بقيمة 293.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 125 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 28 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 80.02 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة العوير الثانية بقيمة 16.86 مليون درهم، وأخرى في منطقة البدع بقيمة 14.21 مليون درهم.

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