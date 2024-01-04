افتتاح محطة لـ«اينوك» على شارع الشيخ زايد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة اينوك، الشركة المتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح أحدث محطات الخدمة التابعة لها والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد (إ 11) في منطقة جبل علي الأولى، لتلبية احتياجات التزود بالوقود لقاطني المنطقة والسائقين القادمين من أبوظبي باتجاه دبي، وليصبح بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في الإمارات 196 محطة.
وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: ((نفخر بالمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات التزود بالطاقة، وتزويد سكان الإمارات وزوارها بخيارات مثالية يمكن الوصول لها بسهولة. ومع حرصنا على المضي قدماً بخططنا التوسعية في 2024، فإننا عازمون على مواصلة تلبية الطلب المتنامي)).
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN04012024000110011019ID1107686757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.