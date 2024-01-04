افتتاح محطة لـ«اينوك» على شارع الشيخ زايد

أعلنت مجموعة اينوك، الشركة المتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح أحدث محطات الخدمة التابعة لها والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد (إ 11) في منطقة جبل علي الأولى، لتلبية احتياجات التزود بالوقود لقاطني المنطقة والسائقين القادمين من أبوظبي باتجاه دبي، وليصبح بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في الإمارات 196 محطة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: ((نفخر بالمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات التزود بالطاقة، وتزويد سكان الإمارات وزوارها بخيارات مثالية يمكن الوصول لها بسهولة. ومع حرصنا على المضي قدماً بخططنا التوسعية في 2024، فإننا عازمون على مواصلة تلبية الطلب المتنامي)).

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