تقديم خدمات «اقتصادية رأس الخيمة» عبر شبكة بريد الإمارات

وقعت شركة بريد الإمارات اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، بهدف تقديم خدمات الدائرة عبر شبكة مكاتب بريد الإمارات في إمارة رأس الخيمة. ويُشكّل هذا الإعلان نواة شراكة استراتيجية بين الجهتين بهدف تبسيط وتسريع إجراءات الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.

وقيع الاتفاقية عبد الله الأشـرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. وجرت مراسم التوقيع في مقرّ دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وقال عبد الله الأشـرم: ((يتماشى توقيع هذه الاتفاقية مع رؤية بريد الإمارات المتمثّلة في ربط المجتمعات والمؤسسات من خلال الحلول الذكية والموثوقة متخطية بذلك حدود تقديم الخدمات البريدية والتوصيل التقليدية، لتشكل مراكز سعادة المتعاملين لدى البريد دوراً بارزاً في تقديم خدمات حيوية تعزز التفاعل المجتمعي وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما نأمل أن تعزز هذه الشراكة دور بريد الإمارات كعنصر أساسي وفعّال في تقوية أواصر التواصل المجتمعي من خلال توفير حلول ذكية وموثوقة)).

وقال الدكتور عبد الرحمن النقبي: ((الشراكة الجديدة هي ضمن حزمة من مبادرات الدائرة لدعم قطاع الأعمال وتوفير قنوات خدمة جديدة عبر توفير خدمات الدائرة الرقمية في المكاتب التابعة لبريد الإمارات في إمارة رأس الخيمة، بهدف زيادة المرونة والسرعة في إنجاز أكبر عدد من المعاملات اليومية للمتعاملين تحقيقًا لرضاهم وسعادتهم)). وتتيح الاتفاقية بدء تقديم خدمات الدائرة الاقتصادية عبر مكاتب بريد الإمارات في إمارة رأس الخيمة. وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون مع الجهات المحلية الأخرى التي تقدم خدمات مماثلة في الإمارات، ما يُعزز مكانة البريد بصفته المشغل البريدي الرسمي للدولة.

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