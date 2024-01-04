مركز لتوزيع قطع غيار «فورد» على 42 ألف متر في دبي وورلد سنترال

أُقيم حفل وضع حجر الأساس لمركز توزيع قطع غيار فورد – ((دي بي شينكر)) الجديد في المنطقة اللوجستية في دبي، والتابع لدبي وورلد سنترال ((DWC))، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل في يناير 2025، وتعتبر المنشأة التي تبلغ مساحتها 41.792 متر مربع موقعاً موحداً للتخزين والتوزيع، مما يضمن توفير قطع الغيار، وزيادة كفاءة عمليات التوزيع، وتعزيز خدمة العملاء.

حضر رافي رافيتشاندران، الرئيس الجديد الذي تمّ تعيينه مؤخراً لدى فورد الشرق الأوسط، وأكو جاف نائب الرئيس لدى ((دي بي شينكر)) الشرق الأوسط وأفريقيا حفل وضع حجر الأساس لمركز توزيع قطع غيار فورد الجديد إلى جانب كبار المسؤولين من شركة ((Atlantic Storing DWC)).

وقال رافيشاندران: ((إن زيادة كفاءة عمليات التوزيع والتخزين عن طريق مركز توزيع قطع غيار فورد، سيعزز من قدرة فورد الشرق الأوسط على خدمة العملاء بشكل أفضل وأكثر كفاءة، كما أنها تؤهلنا للقيام بالمزيد في المستقبل، مع التزامنا الراسخ بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لعملاء فورد الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع)).

وأضاف: ((بالنيابة عن فورد الشرق الأوسط، أود أن أعرب عن امتناني لـ دي بي شنكر ودبي ساوث، سيكون لشراكتنا دور رئيسي في تحسين تجربة عملائنا عبر تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة والابتكار. نسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم، مما يعزز الثقة والرضا فيما نقدم)).

وقال أكو جاف، نائب الرئيس لشؤون خدمات العقود اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في ((دي بي شينكر)) الشرق الأوسط وأفريقيا: ((يسعدنا تدشين هذا المشروع الرائد مع فورد الشرق الأوسط، والذي يُظهر التزامنا بالابتكار والتميز في مجال سلسلة توريد قطع غيار السيارات، كما يشهد مركز التوزيع الجديد على رؤيتنا المشتركة في توفير أفضل الخدمات لعملائنا بمعايير قياسية من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة ودعم الممارسات البيئية المستدامة)).

وتابع: ((ازدادت الحاجة مؤخراً إلى تحديث وتطوير خدماتنا نظراً لنمو علامتنا التجارية في المنطقة، ومن خلال توزيع قطع غيار السيارات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، سيعمل مركز توزيع قطع غيار فورد الجديد على تحسين خدمة العملاء وتعزيز العلاقات التي نسعى جاهدين للحفاظ عليها مع كل موزع ومالك فورد أينما كانوا)).

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