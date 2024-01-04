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رونالدو يشتري قصراً في جزيرة النخلة

1/4/2024 7:27:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اشترى نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو قصراً بجزيرة النخلة في دبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، التي أكدت أن رونالدو كان بين مجموعة كبيرة من الأثرياء والمشاهير حول العالم الذين اختاروا الاستثمار في دبي، التي تشهد مشروعات عقارية ضخمة وفاخرة.

وأضافت أن اللاعب الشهير سيتسلم قصره العام الجاري، حيث إنه من الزوار الدائمين لدولة الإمارات. وتشتهر نخلة جميرا بمساحات قصورها الشاسعة والشواطئ الخاصة، ومنتجعات صحية وأندية رياضية.

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