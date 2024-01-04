رونالدو يشتري قصراً في جزيرة النخلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اشترى نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو قصراً بجزيرة النخلة في دبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، التي أكدت أن رونالدو كان بين مجموعة كبيرة من الأثرياء والمشاهير حول العالم الذين اختاروا الاستثمار في دبي، التي تشهد مشروعات عقارية ضخمة وفاخرة.
وأضافت أن اللاعب الشهير سيتسلم قصره العام الجاري، حيث إنه من الزوار الدائمين لدولة الإمارات. وتشتهر نخلة جميرا بمساحات قصورها الشاسعة والشواطئ الخاصة، ومنتجعات صحية وأندية رياضية.
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