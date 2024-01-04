بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف من تصعيد إقليمي

سيعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط ليواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الصراع الممتد منذ ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وستشمل زيارة بلينكن التي تمتد أسبوعا إسرائيل والضفة الغربية بالإضافة إلى الأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر. وسيمر أيضا بتركيا واليونان. وهذه الزيارة هي الرابعة التي يجريها بلينكن إلى المنطقة منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل ورد إسرائيل بشن هجوم ضخم عبر الجو والبر.

وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين أن بلينكن سيكرر دعوته إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في الوقت الذي يحاول فيه إحراز تقدم حول الموضوع الحساس المتعلق بطريقة إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

ويقوم بلينكن بالزيارة بينما تشغل المخاوف تصعيد إقليمي بؤرة الاهتمام. وبعد مقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في حماس "الثلاثاء" جراء هجوم بطائرة مسيرة في العاصمة اللبنانية بيروت.



وذكر بلينكن "ليس في مصلحة أحد، لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم، أن يتسع نطاق هذا الصراع إلى خارج غزة".

وردا على هجوم حماس عبر الحدود الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، شنت إسرائيل هجوما عبر البر والجو أدى إلى مقتل 22438 شخصا بحسب وزارة الصحة في غزة.





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