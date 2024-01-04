بعد غياب استمر 50 عاماً.. أمريكا تستعد للعودة إلى القمر

تسعى شركتان من القطاع الخاص لإعادة الولايات المتحدة إلى عمليات الهبوط على سطح القمر بعد أكثر من 5 عقود على انتهاء برنامج "أبولو".

ومنذ ذلك الحين، نجحت الصين والهند في الهبوط على القمر، بينما انتهت المحاولات الأخيرة من قبل روسيا واليابان وإسرائيل بتحطم المركبات.

ومن المقرر إطلاق مركبتي الهبوط لشركتي "أستروبوتيك تكنولوجي"، التي يقع مقرها في بيتسبرغ، و"إنتويتف ماشينز" التي يقع مقرها في هيوستن، من فلوريدا هذا الشهر والشهر المقبل على الترتيب، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ويأتي هذا في إطار الجهود التي تدعمها "ناسا" لبدء رحلات تجارية إلى القمر، حيث تركز وكالة الفضاء الأميركية على إرسال رواد فضاء إلى هناك.

وبرنامج "أبولو"، هو برنامج للفضاء دعمته "ناسا"، وكان يهدف لوصول وهبوط البشر على سطح القمر.

وخلال مهمة "أبولو 17" عام 1972، آخر مرة سار فيها البشر على سطح القمر، جمع رائدا الفضاء الأميركيان هاريسون شميت ويوجين سيرنان نحو 110.4 كيلوغرام من عينات التربة والصخور وعادا بها إلى الأرض لمزيد من الدراسة.

وأحد الأسباب التي أدت لبدأ المشروع هو المنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، حيث كان الأخير عام 1961 أول دولة تبعث إنسانا إلى الفضاء يدور حول الأرض وهو رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين.