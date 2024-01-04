قتيل وخمسة جرحى برصاص تلميذ أطلق النار في مدرسته بولاية آيوا الأميركية

أطلق تلميذ يبلغ من العمر 17 عاماً النار صباح الخميس في مدرسته الثانوية بولاية آيوا ممّا أسفر عن مقتل زميل له وإصابة أربعة

آخرين وموظف بجروح، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي.

وقال ميتش مورتفيدت، مساعد رئيس قسم التحقيقات الجنائية في آيوا، خلال مؤتمر صحافي، إنّ القتيل تلميذ في الصف السادس أي أنّ عمره يتراوح بين 11 و12 عاماً وهو بالتالي ليس تلميذاً في هذه الثانوية، بل كان موجوداً فيها على الأرجح لحضور برنامج فطور.

وأضاف أنّ الجرحى الخمسة هم أربعة تلامذة وموظف في المدرسة الثانوية وحياتهم جميعاً ليست في خطر.

وأوضح مورتفيدت أنّ مطلق النار هو تلميذ في المدرسة الثانوية يدعى ديلان باتلر "17 عاماً" وكان مسلّحاً بمسدس وبندقية صيد وقد تمّ العثور عليه "مصاباً بجرح ألحقه بنفسه"، وهي صيغة تستخدمها السلطات في العادة لوصف حالات الانتحار، لكن من دون أن يؤكّد في الحال ما إذا كان قد مات أم لا.

وبحسب المسؤول الأمني فقد عثرت قوات الأمن في المدرسة على عبوة ناسفة منزلية الصنع عمدت إلى تفكيكها.

ووقع إطلاق النار في مدرسة بيري الثانوية قرابة الساعة 07,30 صباحاً، أي قبل أن تبدأ الفصول الدراسية.

وهرعت في الحال أعداد كبيرة من سيارات الشرطة والإسعاف والقوات الأمنية إلى موقع إطلاق النار.

وبحسب مورتفيدت فإنّ "باتلر نشر أيضاً عدداً من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت قريب من إطلاق النار"، من دون أن يحدّد محتواها.

ووفقاً لشبكة "سي ان ان" الإخبارية فإنّ "الخميس" كان يفترض به أن يكون أول يوم دراسي في هذا الفصل الدراسي الجديد، لكنّ المدرسة أعلنت أنّه سيتمّ إلغاء الدروس يوم "الجمعة".





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