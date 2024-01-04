غوتيريش يرحب بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا



رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتبادل 230 أسير حرب أوكراني مقابل 248 أسير حرب روسي، في أكبر عملية تبادل أسرى خلال الصراع الممتد لما يقرب من عامين، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الأمين العام "الخميس".

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن ستيفاني تريمبلاي، المتحدثة باسم جوتيريش، قولها إن الأمين العام "يشيد بجهود كلا الطرفين والوساطة التي قدمتها الإمارات والتي ساهمت في هذا التطور الإيجابي".

وأضافت: "يأمل الأمين العام أن يتبع هذه الخطوة المهمة عمليات تبادل إضافية لأسرى الحرب وجهود أخرى لخفض التصعيد".





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