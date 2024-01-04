Friday, 05 January 2024 04:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتيريش يرحب بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

1/4/2024 7:27:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتبادل 230 أسير حرب أوكراني مقابل 248 أسير حرب روسي، في أكبر عملية تبادل أسرى خلال الصراع الممتد لما يقرب من عامين، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الأمين العام "الخميس".

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن ستيفاني تريمبلاي، المتحدثة باسم جوتيريش، قولها إن الأمين العام "يشيد بجهود كلا الطرفين والوساطة التي قدمتها الإمارات والتي ساهمت في هذا التطور الإيجابي".
وأضافت: "يأمل الأمين العام أن يتبع هذه الخطوة المهمة عمليات تبادل إضافية لأسرى الحرب وجهود أخرى لخفض التصعيد".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04012024000110011019ID1107686749

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث