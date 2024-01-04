بوتين يصدر مرسوماً يسمح بتجنيس المقاتلين غير الروس في صفوف الجيش



أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً، "الخميس"، يسمح للأجانب الذين يقاتلون مع الجيش الروسي في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم.

وجاء في المرسوم، أن الأشخاص الذين وقعوا عقوداً خلال "العملية الروسية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم. ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم قاموا بالتسجيل في صفوف الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

وتشمل قائمة المؤهلين الأشخاص الذين وقعوا عقوداً مع الجيش النظامي أو "التشكيلات العسكرية" الأخرى - وهو وصف يمكن أن ينطبق على مجموعات مثل مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة.

وجندت روسيا 300 ألف شخص في سبتمبر 2022، في أول تعبئة لها منذ الحرب العالمية الثانية.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز