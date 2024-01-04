بوتين يصدر مرسوماً يسمح بتجنيس المقاتلين غير الروس في صفوف الجيش

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً، "الخميس"، يسمح للأجانب الذين يقاتلون مع الجيش الروسي في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم.
وجاء في المرسوم، أن الأشخاص الذين وقعوا عقوداً خلال "العملية الروسية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم. ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم قاموا بالتسجيل في صفوف الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
وتشمل قائمة المؤهلين الأشخاص الذين وقعوا عقوداً مع الجيش النظامي أو "التشكيلات العسكرية" الأخرى - وهو وصف يمكن أن ينطبق على مجموعات مثل مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة.
وجندت روسيا 300 ألف شخص في سبتمبر 2022، في أول تعبئة لها منذ الحرب العالمية الثانية.
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