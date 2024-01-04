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مصر توقع عقداً مع موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل وصيانة مرافق بموانئ على البحر الأحمر

1/4/2024 7:27:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم اليوم بالقاهرة التوقيع بالأحرف الأولي على عقد“منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم“محطات الركاب والسفن السياحيه بموانئ الغردقة و سفاجا و شرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و مجموعة موانئ أبوظبي .

وجرى التوقيع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل المصري ، وسعادة أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ أبوظبي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر اللواء محمد عبدالرحيم .

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن التوقيع بالأحرف الأولى يختص بنوع آخر من السياحة وهي سياحة الكروز ومن شأنه أن يساهم في زيادة الدخل القومي و له عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل توفير فرص العمل والعوائد على المصانع وعلى المقاصد السياحية للسائحين وأنشطة السائح المختلفة .
وأعرب أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الاقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ ابوظبي عن سعادته بهذا التوقيع المهم للجانبين منوها إلى أنه امتداد للتعاون الكبير بين مجموعة موانئ ابوظبي ووزارة النقل المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات .ولفت إلى أن هناك مشروعات أخرى سيتم التعاون فيها مع وزارة النقل المصرية خلال الفترة القادمة.

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