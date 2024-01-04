روسيا تعلن صد وابل من الصواريخ الأوكرانية على القرم



قال الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، أنه صد هجوما جويا أوكرانيا "الخميس".

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أنها نجحت في إسقاط 10 صواريخ جوالة لدى اقترابها. وتم إطلاق إنذار جوي في مدينة سيفاستوبول الساحلية، التي تضم الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقالت الوزارة أن شخصا أصيب بسبب سقوط قطعة حطام.

ونشرت قناة محلية عبر تطبيق تليغرام في القرم صورا ومقاطع مصورة تظهر سحبا من الدخان فوق سيفاستوبول ويفباتوريا. ولم يعلق الجانب الأوكراني في البداية على الهجوم.

وفي سبتمبر تم تدمير مقر أسطول البحر الأسود بصاروخ جوال. وخفضت روسيا تواجدها البحري في سيفاستوبول، ونقلت السفن إلى نوفوروسيسك وموانئ أخرى.

وشهد يومي "الخميس" و"الجمعة" الماضيين، تبادلا لهجمات صاروخية عنيفة بين روسيا وأوكرانيا.

فقد أعلنت السلطات في مدينة بلجورود الحدودية الروسية عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرين، من بينهم 15 طفلا في هجمات أوكرانية.

وجاء القصف الأوكراني عقب هجوم جوي ضخم من جانب روسيا على عدة مدن أوكرانية.

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