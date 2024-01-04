Friday, 05 January 2024 04:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تعلن صد وابل من الصواريخ الأوكرانية على القرم

1/4/2024 7:27:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، أنه صد هجوما جويا أوكرانيا "الخميس".

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أنها نجحت في إسقاط 10 صواريخ جوالة لدى اقترابها. وتم إطلاق إنذار جوي في مدينة سيفاستوبول الساحلية، التي تضم الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقالت الوزارة أن شخصا أصيب بسبب سقوط قطعة حطام.

ونشرت قناة محلية عبر تطبيق تليغرام في القرم صورا ومقاطع مصورة تظهر سحبا من الدخان فوق سيفاستوبول ويفباتوريا. ولم يعلق الجانب الأوكراني في البداية على الهجوم.

وفي سبتمبر تم تدمير مقر أسطول البحر الأسود بصاروخ جوال. وخفضت روسيا تواجدها البحري في سيفاستوبول، ونقلت السفن إلى نوفوروسيسك وموانئ أخرى.

وشهد يومي "الخميس" و"الجمعة" الماضيين، تبادلا لهجمات صاروخية عنيفة بين روسيا وأوكرانيا.

فقد أعلنت السلطات في مدينة بلجورود الحدودية الروسية عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرين، من بينهم 15 طفلا في هجمات أوكرانية.

وجاء القصف الأوكراني عقب هجوم جوي ضخم من جانب روسيا على عدة مدن أوكرانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04012024000110011019ID1107686746

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث