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«العدل الدولية» تنظر في تهم الإبادة الجماعية 11 يناير

1/4/2024 7:27:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

للمرة الأولى منذ شنت إسرائيل عدوانها على غزة في أكتوبر الماضي، سيتعين على إسرائيل أن تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة دولية.

حيث من المقرر أن تعقد جلسات استماع بهذا الشأن، بناء على شكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا، في 11 و12 من يناير الجاري.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي - وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - مساء الأربعاء، التاريخين. وقالت المحكمة إن جنوب أفريقيا ستعرض قضيتها في 11 من يناير، فيما ستعرض إسرائيل قضيتها في 12 من الشهر نفسه. ومن المقرر أن يتم منح ساعتين لكل جانب.

واستندت جنوب أفريقيا في شكواها التي تقدمت بها إلى المحكمة يوم الجمعة، إلى ((اتفاقية منع الإبادة الجماعية)). وقد كانت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل وقعت على الاتفاقية.

في الأثناء، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس، إن الأردن يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948. وتابع الصفدي: ((بالتأكيد نحن ندعم الدعوى وخبراؤنا القانونيون يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذا الملف)).

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