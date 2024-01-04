البحرين الأولى خليجيا في مساحة الأراضي الزراعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب إسماعيل:
أظهر تقرير إحصائي حديث تقدّم مملكة البحرين من حيث مساحة الأراضي المزروعة من إجمالي المساحة الكلية من بين دول الخليج الست، حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة نحو 20 كيلومترا مربعا بنسبة 2.5%، لتحتل المركز الأول خليجيا.
وتقدر مساحة الأراضي المستغلة للزراعة في منطقة الخليج العربي بنحو 9.7 آلاف كيلومتر مربع، وهي تشكل ما نسبته 0.4% من إجمالي المساحة الكلية، وتتفاوت النسبة ما بين 2.5% في البحرين و0.4% في عمان.
كما جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث نسبة الأراضي المزروعة من الأراضي القابلة للزراعة، حيث بلغت نسبتها نحو 50%، مقارنة بالكويت التي بلغت نسبتها نحو 67.8%، وجاءت في المرتبة الأولى. اما الإمارات فحلّت في المركز الثاني بنسبة 53.4%. أما في المركز الرابع فجاءت قطر بنسبة 20%، ومن ثم عمان بنسبة 4.9%.
وفي البحرين، استحوذت الخضار على غالبية الإنتاج الزراعي بنسبة 57.8%، أما التمور فكانت نسبتها نحو 37.4%، والفواكه نسبتها نحو 4.8%.
وبلغت مساهمة البحرين في حجم الثروة الحيوانية الخليجية نحو 2%، ويستحوذ الضأن على النسبة الكبرى من الإنتاج الحيواني إذ تشكل نسبته في المملكة حوالي 63.1% من إجمالي إنتاج المواشي. فيما يستحوذ الماعز على ما نسبته نحو 25.9% والأبقار نحو 7.9% والإبل نحو 3.1% من حجم الثروة الحيوانية في المملكة. ويتصدر الضأن قائمة الثروة الحيوانية في دول الخليج حيث يشكل ما نسبته نحو 62.8% من إجمالي حجم الثروة الحيوانية.
وتساهم البحرين أيضا بنحو 1% من حجم الإنتاج الخليجي لبيض المائدة، فيما تنتج المملكة نحو 1% من حجم الإنتاج الكلي للدجاج، و2.4% من اللحوم الحمراء، و1.2% من الأسماك.
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