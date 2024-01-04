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البحرين الأولى خليجيا في مساحة الأراضي الزراعية

1/4/2024 7:21:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭: ‬

أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬إحصائي‭ ‬حديث‭ ‬تقدّم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مساحة‭ ‬الأراضي‭ ‬المزروعة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المساحة‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الست،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬مساحة‭ ‬الأراضي‭ ‬المزروعة‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬5‭%‬،‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬خليجيا‭.‬

وتقدر‭ ‬مساحة‭ ‬الأراضي‭ ‬المستغلة‭ ‬للزراعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بنحو‭ ‬9‭.‬7‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬وهي‭ ‬تشكل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬0‭.‬4‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المساحة‭ ‬الكلية،‭ ‬وتتفاوت‭ ‬النسبة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭.‬5‭% ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬و0‭.‬4‭% ‬في‭ ‬عمان‭.‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬خليجيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نسبة‭ ‬الأراضي‭ ‬المزروعة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬القابلة‭ ‬للزراعة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬نحو‭ ‬50%،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالكويت‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬نحو‭ ‬67‭.‬8‭%‬،‭ ‬وجاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭. ‬اما‭ ‬الإمارات‭ ‬فحلّت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بنسبة‭ ‬53.4%‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬فجاءت‭ ‬قطر‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭%‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬9‭%.‬

وفي‭ ‬البحرين،‭ ‬استحوذت‭ ‬الخضار‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬بنسبة‭ ‬57‭.‬8‭%‬،‭ ‬أما‭ ‬التمور‭ ‬فكانت‭ ‬نسبتها‭ ‬نحو‭ ‬37‭.‬4‭%‬،‭ ‬والفواكه‭ ‬نسبتها‭ ‬نحو‭ ‬4‭.‬8‭%.‬

وبلغت‭ ‬مساهمة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬الخليجية‭ ‬نحو‭ ‬2‭%‬،‭ ‬ويستحوذ‭ ‬الضأن‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬إذ‭ ‬تشكل‭ ‬نسبته‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حوالي‭ ‬63‭.‬1‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬إنتاج‭ ‬المواشي‭. ‬فيما‭ ‬يستحوذ‭ ‬الماعز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬نحو‭ ‬25.9%‭ ‬والأبقار‭ ‬نحو‭ ‬7‭.‬9‭% ‬والإبل‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬1‭% ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ويتصدر‭ ‬الضأن‭ ‬قائمة‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬نحو‭ ‬62‭.‬8‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭.‬

وتساهم‭ ‬البحرين‭ ‬أيضا‭ ‬بنحو‭ ‬1‭% ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الإنتاج‭ ‬الخليجي‭ ‬لبيض‭ ‬المائدة،‭ ‬فيما‭ ‬تنتج‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬1‭% ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الإنتاج‭ ‬الكلي‭ ‬للدجاج،‭ ‬و2‭.‬4‭% ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء،‭ ‬و1‭.‬2‭% ‬من‭ ‬الأسماك‭. ‬

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