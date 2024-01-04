محافظ الجنوبية يكرّم الفائزين بالجائزة الأسبوعية لأفضل مخيّم في موسم البر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬نظير‭ ‬مبادرة‭ ‬سموه‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬المخيمين‭ ‬ودورها‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والبيئية‭ ‬لدى‭ ‬المخيمات،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬جوائزها‭ ‬بشكل‭ ‬أسبوعي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬لاقت‭ ‬الجائزة‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المخيمين‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬سموه‭ ‬بإنجاح‭ ‬موسم‭ ‬البرّ‭. ‬وأشار‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للجائزة‭ ‬قامت‭ ‬مسبقاً‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخيمات‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬استيفائها‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والبيئية،‭ ‬وهي‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬المشاركون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬لأفضل‭ ‬مخيم‭.‬

من‭ ‬جانبهما‭ ‬تقدّم‭ ‬الفائزان‭ ‬بالجائزة‭ ‬ببالغ‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬نظير‭ ‬مبادرة‭ ‬سموه‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بسلامة‭ ‬المخيمين‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬البر،‭ ‬وأشادوا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المتميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬

وبإمكان‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭) ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬مبادرة‭ (‬خيم‭) ‬وملء‭ ‬استمارة‭ ‬التسجيل‭ ‬للمشاركة‭.‬

كلمات دالة