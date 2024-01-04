Friday, 05 January 2024 04:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ الجنوبية يكرّم الفائزين بالجائزة الأسبوعية لأفضل مخيّم في موسم البر

1/4/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الأسبوعية‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬مخيم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سلمان‭ ‬بوطلاع‭ ‬ونايف‭ ‬محمد‭ ‬الجاسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بتسليمهما‭ ‬جوائز‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬أسبوعها‭ ‬السابع،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬نظير‭ ‬مبادرة‭ ‬سموه‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬المخيمين‭ ‬ودورها‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والبيئية‭ ‬لدى‭ ‬المخيمات،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬جوائزها‭ ‬بشكل‭ ‬أسبوعي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬لاقت‭ ‬الجائزة‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المخيمين‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬سموه‭ ‬بإنجاح‭ ‬موسم‭ ‬البرّ‭. ‬وأشار‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للجائزة‭ ‬قامت‭ ‬مسبقاً‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخيمات‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬استيفائها‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والبيئية،‭ ‬وهي‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬المشاركون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬لأفضل‭ ‬مخيم‭.‬

من‭ ‬جانبهما‭ ‬تقدّم‭ ‬الفائزان‭ ‬بالجائزة‭ ‬ببالغ‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬نظير‭ ‬مبادرة‭ ‬سموه‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بسلامة‭ ‬المخيمين‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬البر،‭ ‬وأشادوا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المتميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬

وبإمكان‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭) ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬مبادرة‭ (‬خيم‭) ‬وملء‭ ‬استمارة‭ ‬التسجيل‭ ‬للمشاركة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN04012024000055011008ID1107686741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث