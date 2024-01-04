الحكومة الإلكترونية: ((خدمة الشكر والثناء)) تشجع الوزارات والهيئات الحكومية لتطوير خدماتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت أمل الحامد:
قالت فجر عسكر اختصاصي إعلام أول بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن خدمة الشكر والثناء متوافرة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل). وتعد أداة تمكن أي شخص من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من تقديم شكره لأي جهة حكومية أو موظف حكومي على تقديمهم لإحدى الخدمات الحكومية المميزة أو لتقديمهم إنجازا استثنائيا يلبي أو يتجاوز التوقعات.
وأكدت أنه من خلال هذه الخدمة نسهم في تشجيع الوزارات والهيئات الحكومية بكل تأكيد لتطوير الخدمات المقدمة والتي تسهم بدورها في تطوير وتحسين تجربة العملاء سواء كان ذلك من خلال زيارة مراكز خدمة العملاء أو عن طريق الاتصال أو عبر موقع الإلكتروني.
وأشارت إلى أنه للاستفادة من هذه الخدمة يمكن زيارة نظام أو تطبيق (تواصل) والضغط على خدمة الشكر والثناء وبعدها اختيار الجهة الحكومية وملء بعض البيانات الخاصة بمقدم الطلب ثم اختيار الفئة إما جهة حكومية أو خدمة حكومية أو موظف حكومي وكتابه رسالة الشكر وإرسالها.
وذكرت عسكر في الرسالة الإذاعية الأسبوعية أن خدمة الشكر والثناء متوافرة عبر نظام (تواصل) من خلال الموقع الإلكتروني Bahrain . bh / tawasl أو من خلال تطبيق (تواصل) المتوافر في متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية Bahrain . bh / app .
وأشارت عسكر إلى أن نظام تواصل يسهم بدوره في تعزيز سياسة الباب المفتوح ويسهل على المستخدمين التواصل المباشر مع كافة الجهات الحكومية المنظمة للنظام والبالغ عددها حتى اليوم أكثر من 50 جهة حكومية. ويتضمن النظام عددا من المميزات التي هي سهولة رفع مقترح أو ملاحظة للجهات الحكومية مع إمكانية إعادة فتح الشكوى خلال 14 يوما من تاريخ رد الجهة، وميزة (نصور لنطور) للتبليغ عن أي عطل أو ملاحظة عامة خلال تصويرها وإرسالها، وخدمة (تقييم الحكومية) التي تسهم في تحسين الأداء وتعزيز التنافسية وغيرها من الخدمات المميزات الموجودة.
الجدير بالذكر أن خدمة الشكر والثناء تهدف إلى تقدير وتشجيع موظفي القطاع العام والجهات الحكومية على الاستمرار في تقديم الخدمات بأفضل جودة وتحفيزهم على تحسين تجربة العملاء في القطاع الحكومي.
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