الحكومة الإلكترونية: ((خدمة الشكر والثناء)) تشجع الوزارات والهيئات الحكومية لتطوير خدماتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





قالت‭ ‬فجر‭ ‬عسكر‭ ‬اختصاصي‭ ‬إعلام‭ ‬أول‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إن‭ ‬خدمة‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬متوافرة‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭). ‬وتعد‭ ‬أداة‭ ‬تمكن‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬شكره‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭ ‬على‭ ‬تقديمهم‭ ‬لإحدى‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المميزة‭ ‬أو‭ ‬لتقديمهم‭ ‬إنجازا‭ ‬استثنائيا‭ ‬يلبي‭ ‬أو‭ ‬يتجاوز‭ ‬التوقعات‭.‬

وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬نسهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مراكز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬يمكن‭ ‬زيارة‭ ‬نظام‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ (‬تواصل‭) ‬والضغط‭ ‬ ‏ على‭ ‬خدمة‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬وبعدها‭ ‬اختيار‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬وملء‭ ‬بعض‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬الفئة‭ ‬إما‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭ ‬وكتابه‭ ‬رسالة‭ ‬الشكر‭ ‬وإرسالها‭.‬

وذكرت‭ ‬عسكر‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬الإذاعية‭ ‬الأسبوعية‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬متوافرة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ (‬تواصل‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ Bahrain ‭.‬ bh ‭/‬ tawasl ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ (‬تواصل‭) ‬المتوافر‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ Bahrain ‭.‬ bh ‭/‬ app ‭.‬

وأشارت‭ ‬عسكر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬تواصل‭ ‬يسهم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سياسة‭ ‬الباب‭ ‬المفتوح‭ ‬ويسهل‭ ‬على‭ ‬المستخدمين‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المنظمة‭ ‬للنظام‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭. ‬ويتضمن‭ ‬النظام‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬سهولة‭ ‬رفع‭ ‬مقترح‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الشكوى‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رد‭ ‬الجهة،‭ ‬وميزة‭ (‬نصور‭ ‬لنطور‭) ‬للتبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬عطل‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬عامة‭ ‬خلال‭ ‬تصويرها‭ ‬وإرسالها،‭ ‬وخدمة‭ (‬تقييم‭ ‬الحكومية‭) ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المميزات‭ ‬الموجودة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقدير‭ ‬وتشجيع‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬بأفضل‭ ‬جودة‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭.‬

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