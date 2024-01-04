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رئيس بلدي الجنوبية: لا نية لرفع الرسوم البلدية

1/4/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أنه‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬أثير‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬نية‭ ‬البلديات‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬من‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬دنانير‭ ‬للمواطنين‭ ‬وكان‭ ‬الرد‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أية‭ ‬نية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.
‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬عدة‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬وبعض‭ ‬المواطنين‭ ‬يستفسرون‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬هذا‭ ‬الخبر‭.
‬وأوضح‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الأمور‭ ‬تكون‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعتادة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تمريرها‭ ‬على‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬لطرح‭ ‬مرئياتهم‭ ‬وموافقتهم‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬إلى‭ ‬التأني‭ ‬في‭ ‬التصريحات‭ ‬وعدم‭ ‬تناول‭ ‬الأخبار‭ ‬غير‭ ‬الدقيقة‭ ‬والتحري‭ ‬قبل‭ ‬البث‭ ‬بنشرها‭ ‬كون‭ ‬تلك‭ ‬الأخبار‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬بالبلبلة‭ ‬لدى‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬نتفاداها‭ ‬وكثرة‭ ‬التساؤلات‭ ‬بشأنها‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الأيام‭.‬

كلمات دالة

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