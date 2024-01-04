رئيس بلدي الجنوبية: لا نية لرفع الرسوم البلدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبدالله إبراهيم عبداللطيف أنه تواصل مع بلدية المنطقة الجنوبية بشأن ما أثير مؤخرا عن نية البلديات رفع قيمة الرسوم البلدية من دينار إلى 7 دنانير للمواطنين وكان الرد بأنه ليس هناك أية نية بهذا الشأن.
جاء ذلك بعد تلقيه عدة اتصالات من قبل أهالي الدائرة وبعض المواطنين يستفسرون عن حقيقة هذا الخبر.
وأوضح ان مثل تلك الأمور تكون وفق الإجراءات المعتادة التي يتم تمريرها على المجالس البلدية لطرح مرئياتهم وموافقتهم بهذا الشأن.
ودعا رئيس المجلس البلدي إلى التأني في التصريحات وعدم تناول الأخبار غير الدقيقة والتحري قبل البث بنشرها كون تلك الأخبار قد تتسبب بالبلبلة لدى الغالبية العظمى متمنياً أن نتفاداها وكثرة التساؤلات بشأنها في قادم الأيام.
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