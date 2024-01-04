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بدء أعمال مشروع تطوير الطرق بمجمع 633 في المعامير

1/4/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بأنها‭ ‬بدأت‭ ‬أعمال‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬طرق‭ ‬بمجمع‭ ‬633‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المعامير‭ (‬محافظة‭ ‬العاصمة‭) ‬بطول‭ ‬4‭ ‬كيلومترات‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬المعامير‭ ‬والطرق‭ ‬الداخلية‭ ‬المحيطة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحسين‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬الداخلية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬التنقل‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتخفيف‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬وتابعت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬التسوية‭ ‬الترابية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬ووضع‭ ‬طبقات‭ ‬الدفان‭ ‬والرصف‭ ‬بالأسفلت،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وحماية‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تركيب‭ ‬أعمدة‭ ‬إنارة‭ ‬جديدة،‭ ‬تركيب‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬وصباغة‭ ‬الخطوط‭ ‬الأرضية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬السلامة‭ ‬المطلوب‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الطريق‭.‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬ترسية‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬المملكة‭ ‬للأسفلت‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م،‭ ‬بكلفة‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬1 , 489 , 068‭ (‬مليونا‭ ‬وأربعمائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وثمانين‭ ‬ألفاً‭ ‬وثمانية‭ ‬وستين‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭).‬

وتهيب‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بالمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وقاطني‭ ‬المنطقة‭ ‬التعاون‭ ‬والتقيد‭ ‬بالإشارات‭ ‬التحذيرية‭ ‬الإرشادية‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭.‬

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