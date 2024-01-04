بدء أعمال مشروع تطوير الطرق بمجمع 633 في المعامير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرحت وزارة الأشغال بأنها بدأت أعمال مشروع تطوير طرق بمجمع 633 في منطقة المعامير (محافظة العاصمة) بطول 4 كيلومترات. وأضافت أن المشروع يهدف إلى تطوير شارع المعامير والطرق الداخلية المحيطة في المنطقة، وذلك لتحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة التنقل للمواطنين والمقيمين وتخفيف تجمع مياه الأمطار في المنطقة.وتابعت الوزارة أن المشروع يشتمل على التسوية الترابية لعدد من الطرق ووضع طبقات الدفان والرصف بالأسفلت، كما يتضمن المشروع إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وحماية الخدمات الأرضية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة جديدة، تركيب العلامات المرورية وصباغة الخطوط الأرضية لتعزيز مستوى السلامة المطلوب لمستخدمي الطريق.الجدير بالذكر أنه تم ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة المملكة للأسفلت ذ.م.م، بكلفة إجمالية بلغت 1
, 489
, 068 (مليونا وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفاً وثمانية وستين ديناراً بحرينياً).
وتهيب وزارة الأشغال بالمواطنين والمقيمين وقاطني المنطقة التعاون والتقيد بالإشارات التحذيرية الإرشادية أثناء فترة تنفيذ المشروع حفاظاً على سلامتهم.
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