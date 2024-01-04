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الشورى يتجه إلى رفض تعديل قانون ((الحماية من العنف الأسري))

1/4/2024 7:21:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

يتجه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬رفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تمسك‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بعدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مُعاقبة‭ ‬من‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بواجب‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬واقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬عَلم‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الوارد‭ ‬ذكرهم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬بواقعة‭ ‬العنف‭ ‬الأُسري‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬أو‭ ‬مهنته‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار،‭ ‬وتُشدد‭ ‬إلى‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬مدته‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬يتعلق‭ ‬بجريمة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬نجم‭ ‬عنها‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭.‬

وشددت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يخالف‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬المستقرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬كيان‭ ‬الأسرة،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬صدرت‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها،‭ ‬وفي‭ ‬المجال‭ ‬الجنائي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬كانت‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭ ‬محل‭ ‬اعتبار‭ ‬المُشرع‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬التجريم‭ ‬والعقاب‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ‭ ‬متحققان‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬النصوص‭ ‬النافذة،‭ ‬وذلك‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬مُقرر‭ ‬جوازًا‭ ‬لكل‭ ‬معتدى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬عملا‭ ‬بصريح‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬التي‭ ‬ورد‭ ‬بها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬معتدى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬حق‭ ‬التقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للإنسان‭ ‬التي‭ ‬كفلتها‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬يكون‭ ‬وجوبيا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬بواقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬أو‭ ‬مهنته‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬التعليمية‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬غطّى‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسوء‭ ‬معاملة‭ ‬الطفل،‭ ‬بما‭ ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

ولفتت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وبالتالي،‭ ‬فلا‭ ‬تأثير‭ ‬لفعل‭ ‬وجوب‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬وقائع‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬تقدم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بشكوى‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬وجوبها‭ ‬في‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬العقابي‭ ‬الوارد‭ ‬بمشروع‭ ‬القانون‭ ‬يُخاطب‭ ‬فئة‭ ‬غير‭ ‬مُحددة‭ ‬من‭ ‬الأفراد،‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لطبيعة‭ ‬النصوص‭ ‬العقابية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتصف‭ ‬بالدقة‭ ‬والتحديد،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجريم‭ ‬والعقاب،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬النص‭ ‬الوارد‭ ‬بمشروع‭ ‬القانون‭ ‬لتجريم‭ ‬عدم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الثلاث‭ ‬فئات‭ ‬الذين‭ ‬حددتهم‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬بواقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬وصاحب‭ ‬المهنة‭ ‬الطبية‭ ‬وصاحب‭ ‬المهنة‭ ‬التعليمية،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬الأخيران‭ ‬محددين‭ ‬بمهنتيهما‭ ‬الطبية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬فإن‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ -‬وهم‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬بواقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬بحكم‭ ‬عمله‭- ‬يوسع‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬الموجه‭ ‬إليهم‭ ‬الالتزام‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬معه‭ ‬للشخص‭ ‬تقدير‭ ‬كونه‭ ‬مُلزما‭ ‬بالتبليغ‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬النصوص‭ ‬العقابية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مُحددة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬القطع‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬اتساع‭ ‬النص‭ ‬وشموله‭ ‬لخدم‭ ‬المنازل‭ ‬مؤداه‭ ‬إقحام‭ ‬هؤلاء‭ ‬فيما‭ ‬قد‭ ‬ينشأ‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬عقوبة‭ ‬جنائية‭ ‬تهددهم،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬انتهاك‭ ‬لحرمة‭ ‬الأسرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬آثار‭ ‬غير‭ ‬مقبولة،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬عقاب‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬لامتناعه‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬عنف‭ ‬أُسري‭ ‬تمّ‭ ‬العلم‭ ‬بها‭ ‬بطريق‭ ‬آخر،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬تنازل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الشكوى‭ ‬قبل‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬تحريكها‭ ‬وفي‭ ‬أية‭ ‬حالة‭ ‬كانت‭ ‬عليها‭ ‬الدعوى‭ ‬فتنقضي‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬بالتنازل‭ ‬عنها‭ ‬بمقتضى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬19‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬بالتالي‭ ‬عقاب‭ ‬الجاني‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة،‭ ‬بينما‭ ‬يقع‭ ‬العقاب‭ ‬على‭ ‬الممتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭.‬

كذلك،‭ ‬فإن‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأُسري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬نظمه‭ ‬من‭ ‬سياسية‭ ‬تشريعية‭ ‬اجتماعية‭ ‬للدولة‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬مرتكب‭ ‬واقعة‭ ‬العنف‭ ‬الأُسري،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬عدم‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬مُعاقبة‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بالتبليغ‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬أولى‭. ‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬التشريعات‭ ‬المقارنة‭ ‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬أي‭ ‬عقوبة‭ ‬كجزاء‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ‭ ‬مثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجمهورية‭ ‬لبنان،‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬لم‭ ‬تنظم‭ ‬قانونًا‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬مكتفية‭ ‬بما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬مثل‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬قررت‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬أسبوع‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسين‭ ‬دينارًا‭ ‬كجزاء‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ،‭ ‬وهي‭ ‬عقوبة‭ ‬في‭ ‬حدها‭ ‬الأدنى،‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬أحالت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬مثل‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وبعضها‭ ‬جعل‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ‭ ‬مخالفة‭ ‬إدارية‭ ‬فقط‭ ‬للموظف‭ ‬العام‭ ‬المكلف،‭ ‬وقرر‭ ‬لذلك‭ ‬عقوبة‭ ‬تأديبية‭ ‬مثل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

كما‭ ‬تؤكد‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراستها‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بشأن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتناول‭ ‬النص‭ ‬عقاب‭ ‬من‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬واجب‭ ‬التبليغ،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬103‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬محاربة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬معاقبة‭ ‬من‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬الإبلاغ،‭ ‬وتأمل‭ ‬اللجنة‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الجدول‭ ‬المرفق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

ولذلك‭ ‬ترى‭ ‬اللجنة‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتجاه‭ ‬السائد‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬المقارنة،‭ ‬والذي‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المُستقر‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬اللجنة‭ ‬بتقرير‭ ‬الأولوية‭ ‬للمصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬للأسرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وكانت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬قد‭ ‬أشادت‭ ‬بقرار‭ ‬اللجنة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬تكمن‭ ‬الغاية‭ ‬المرجوّة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬عقوبة‭ ‬جنائية‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬نَمَتْ‭ ‬إلى‭ ‬علمه‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬وتشديد‭ ‬هذه‭ ‬العقوبة‭ ‬إذا‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬بشكل‭ ‬عامّ،‭ ‬وعن‭ ‬جريمة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬بشكل‭ ‬خاصّ،‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للإنسان‭ ‬التي‭ ‬كفلتها‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بل‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬الواجب‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬ممارسته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميّين،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬يحول‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬دون‭ ‬وقوعها،‭ ‬وكذلك‭ ‬تفادي‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنجم‭ ‬عنها‭. ‬

كما‭ ‬يرى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬العقوبة‭ ‬السالبة‭ ‬للحريّة‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشـأن‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬تناسبًا،‭ ‬ودرءًا‭ ‬للتشديد‭ ‬المبالغ‭ ‬فيه‭ ‬أو‭ ‬الإفراط‭ ‬غير‭ ‬المبرّر‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مقدار‭ ‬العقوبة،‭ ‬ولتتّسق‭ ‬مع‭ ‬نظيرتها‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬230‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتي‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬الإهمال‭ ‬في‭ ‬التبليغ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظف‭ ‬المكلّف‭ ‬وغير‭ ‬المكلّف‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬الجرائم،‭ ‬وليكون‭ ‬هناك‭ ‬حرص‭ ‬والتزام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الملتزمين‭ ‬بالإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسـري،‭ ‬وعدم‭ ‬التأخّر‭ ‬في‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬العنف‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ (‬24‭) ‬ساعة،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬تحديد‭ ‬الإطار‭ ‬الزمني‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الآثار‭ ‬المادية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬وخاصة‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والجسدي‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخف‭ ‬أو‭ ‬تزول‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭. ‬

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