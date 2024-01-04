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((تشريعية الشورى)) تبحث دستورية مشروعي قانونين بشأن ((حقوق المسنين)) و((التحويلات المالية الخارجية))

1/4/2024 7:21:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحثت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬برئاسة‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬دستورية‭ ‬وقانونية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين،‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬ضريبة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية،‭ ‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراحين‭ ‬بقانونين‭ ‬بشأن‭ ‬ضريبة‭ ‬التحويلات‭ ‬النقدية‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬الوافدين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بصيغتهما‭ ‬المدمجة‭ ‬الموحدة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬الإيضاحية‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروعي‭ ‬القانونين،‭ ‬وعلى‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأنهما،‭ ‬ومرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬فيما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬القانوني‭ ‬بشأن‭ ‬مواد‭ ‬المشروعين‭ ‬ومذكرتهما‭ ‬الإيضاحية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬إحالتهما‭ ‬إلى‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والخدمات‭ ‬لدراستهما‭ ‬بصفة‭ ‬أصلية‭.‬ويتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬خدمة‭ ‬المسن،‭ ‬التي‭ ‬يُمنح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تخفيضًا‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ (‬50%‭) ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الدولة،‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬إعفاؤه‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬البطاقة،‭ ‬ويصدر‭ ‬بضوابط‭ ‬التخفيض‭ ‬أو‭ ‬الإعفاء‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬ويُمنح‭ ‬المسن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطاقة‭ ‬تخفيضات‭ ‬للمستلزمات‭ ‬المعيشية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬ويتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬مقدارها‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬الأجانب‭ ‬بتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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