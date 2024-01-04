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سانشو في طريق العودة إلى دورتموند

1/4/2024 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬عدة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

ودافع‭ ‬سانشو‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬دورتموند‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬حتى‭ ‬2021‭ ‬وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬يونايتد‭ ‬الى‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬بعقد‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قدرت‭ ‬بـ73‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

لكن‭ ‬ابن‭ ‬الـ23‭ ‬عاماً‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬خارج‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬واكتفى‭ ‬بالتمارين‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬لأسباب‭ ‬تأديبية،‭ ‬بعدما‭ ‬انتقد‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬برّر‭ ‬استبعاده‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬خسرها‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬1‭-‬3‭ ‬بأدائه‭ ‬السيئ‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭.‬

واعتبر‭ ‬سانشو‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬كبش‭ ‬فداء‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رحيل‭ ‬الدولي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬متوقعاً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الحالية‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬دورتموند‭ ‬حققت‭ ‬‮«‬تقدماً‭ ‬كبيراً‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬التي‭ ‬توقعت‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬الشتوي‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬ماربيا‭ ‬الإسبانية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تبقى‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬التفاصيل‮»‬‭ ‬لإتمام‭ ‬صفقة‭ ‬الإعارة‭ ‬التي‭ ‬ستكلف‭ ‬دورتموند‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭.‬

وخاض‭ ‬سانشو‭ ‬137‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬وسجل‭ ‬50‭ ‬هدفاً‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الواعدين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكنه‭ ‬عانى‭ ‬لفرض‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬يونايتد‭ ‬واكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬82‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬معه‭ ‬ضمن‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬


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