Friday, 05 January 2024 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العطية ((يرمي)) إلى لقبه الثالث تواليا والسادس في مسيرته

1/4/2024 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

العلا‭ (‬السعودية‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينطلق‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬والأربعين‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬العلا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬مسعى‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬صالح‭ ‬العطية‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بلقبه‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬ورفع‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭.‬

ويدرك‭ ‬العطية،‭ ‬البطل‭ ‬الاولمبي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الرماية،‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تنتظره‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حيث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قرار‭ ‬مغادرته‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬تويوتا‭ ‬غازو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬احرز‭ ‬معه‭ ‬اللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برودرايف،‭ ‬سيجب‭ ‬عليه‭ ‬مواجهة‭ ‬زميله‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬وثنائي‭ ‬أودي‭ ‬مواطن‭ ‬الأخير‭ ‬ستيفان‭ ‬بيترهانسيل‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الانتصارات،‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬الفائز‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

وأبصر‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬1978‭ ‬عندما‭ ‬منح‭ ‬مؤسسه‭ ‬الراحل‭ ‬الفرنسي‭ ‬تييري‭ ‬سابين‭ ‬شارة‭ ‬الانطلاقة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬تروكاديرو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لـ182‭ ‬آلية،‭ ‬انهت‭ ‬مغامرتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السنغالية‭ ‬دكار‭. ‬وبعد‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬المغامرات‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬و11‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الترحال‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية،‭ ‬سيخوض‭ ‬المشاركون‭ ‬غمار‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الصحاري‭ ‬السعودية‭ ‬للنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬توالياً‭.‬

وجذبت‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬دكار‭ ‬778‭ ‬مشاركاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ (‬سيارات‭ ‬ودراجات‭ ‬نارية‭ ‬وكوادز‭ ‬وشاحنات‭)‬،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬135‭ ‬مبتدئاً‭ ‬يشاركون‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬راليات‭ ‬الرايد‭ ‬الصحراوية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬129‭ ‬مخضرماً‭ ‬خاضوا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬دكار‭ ‬10‭ ‬مرات‭.‬


وقال‭ ‬مدير‭ ‬دكار‭ ‬وسائق‭ ‬راليات‭ ‬الرايد‭ ‬السابق‭ ‬الفرنسي‭ ‬دافيد‭ ‬كاستيرا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬أردت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دكار‭ ‬صعباً‭. ‬لقد‭ ‬تميّز‭ ‬بهذه‭ ‬الصفة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ولكنني‭ ‬أردت‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‮»‬‭.‬

ويجتاز‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يوماً،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬مسافته‭ ‬الاجمالية‭ ‬7861‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬منها‭ ‬4716‭ ‬كلم‭ ‬مراحل‭ ‬خاصة‭ ‬بالسرعة‭. ‬ويستهل‭ ‬الرالي‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمرحلة‭ ‬تمهيدية‭ ‬تأهيلية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬العلا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬


مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬48‭ ‬ساعة‮»‬

ويواصل‭ ‬المشاركون‭ ‬مسارهم‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭-‬الشرق‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الربع‭ ‬الخالي،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬مرحلة‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬شبيطة،‭ ‬اطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬48‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬وتبلغ‭ ‬مسافتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬781‭ ‬كلم،‭ ‬منها‭ ‬572‭ ‬كلم‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة‭.‬

وبعد‭ ‬يوم‭ ‬الراحة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ (‬13‭ ‬يناير‭) ‬يخوض‭ ‬المشاركون‭ ‬مرحلة‭ ‬بمسافة‭ ‬873‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬منها‭ ‬483‭ ‬كلم‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة،‭ ‬وهي‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬دكار‭ ‬وتتميّز‭ ‬بمسارات‭ ‬صعبة‭ ‬تمر‭ ‬بين‭ ‬الأخاديد‭ ‬الصخرية‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية‭.‬

ويختتم‭ ‬الرالي‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يناير،‭ ‬مع‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ينبع‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬


بطل‭ ‬أولمبي

يتنقل‭ ‬العطية‭ (‬53‭ ‬عاماً‭) ‬بين‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية‭ ‬وميادين‭ ‬الرماية‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬2012،‭ ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬أضاف‭ ‬ميداليتين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬المرصع‭ ‬بالمعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬الذي‭ ‬ظفر‭ ‬به‭ ‬عامي‭ ‬2002‭ ‬و2010‭.‬

ووضع‭ ‬‮«‬سوبرمان‮»‬‭ ‬استعداداته‭ ‬لأولمبياده‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬جانباً‭ ‬في‭ ‬مسعاه‭ ‬لأن‭ ‬يصبح‭ ‬السائق‭ ‬الثالث‭ ‬فقط‭ ‬الذي‭ ‬يفوز‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الفنلندي‭ ‬آري‭ ‬فاتانن‭ (‬1989‭ ‬و1990‭ ‬و1991‭) ‬والفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬لارتيغ‭ (‬1994‭ ‬و1995‭ ‬و1996‭).‬

وقال‭ ‬العطية‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للرالي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الأخير‭ ‬صعباً‭ ‬على‭ ‬الجميع‭. ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التصديق‭ ‬أنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقبي‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬العطية‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬فولكسفاكن،‭ ‬وكرّر‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬خلف‭ ‬مقود‭ ‬ميني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬مع‭ ‬تويوتا‭ ‬أعوام‭ ‬2019‭ ‬و2022‭ ‬و2023‭. ‬

والعام‭ ‬الماضي،‭ ‬قرر‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬الصانع‭ ‬الياباني‭ ‬للجلوس‭ ‬خلف‭ ‬مقود‭ ‬سيارة‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭ ‬بألوان‭ ‬فريقه‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬ناصر‭ ‬للسباقات‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬خطوته‭ ‬الجديدة،‭ ‬قال‭ ‬بطل‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬للراليات‭ ‬19‭ ‬مرة‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬بفوزي‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭. ‬ويسعدني‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬جديد‭ ‬وأن‭ ‬أخوض‭ ‬تحديا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬دكار‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬يمنحني‭ ‬حافزاً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬سعيي‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬دكار‭. ‬لقد‭ ‬فزت‭ ‬باللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬مختلفة‭. ‬سنصنع‭ ‬تاريخاً‭ ‬في‭ ‬الرالي‭ ‬إذا‭ ‬فزنا‭ ‬بدكار‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‮»‬‭.‬


لوب‭ ‬يلهث‭ ‬خلف‭ ‬لقبه‭ ‬الأول

بدوره،‭ ‬يقود‭ ‬لوب‭ ‬سيارة‭ ‬برودرايف‭ ‬ولكن‭ ‬بألوان‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬بي‭ ‬آر‭ ‬إكس‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬العلا‭: ‬‮«‬الفوز‭ ‬برالي‭ ‬داكار‭ ‬هو‭ ‬هاجسي‮»‬‭.‬

ومازال‭ ‬لوب‭ ‬يلهث‭ ‬خلف‭ ‬لقبه‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬دكار،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الاخيرتين‭ ‬خلف‭ ‬العطية‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مراحل‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭.‬

وأثنى‭ ‬العطية‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬الجديد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬يكنّ‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاحترام‮»‬‭ ‬للوب‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬بدكار‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬49‭ ‬عاماً‭:‬‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أتذكره‭ ‬من‭ ‬دكار‭ ‬الأخير‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬حافز‭ ‬للمستقبل‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬دخول‭ ‬معترك‭ ‬المنافسة‮»‬‭.‬


وتابع‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نجمع‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬معا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬بالطبع،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ ‬و‭(‬ملاحه‭ ‬الفرنسي‭) ‬ماتيو‭ ‬بوميل‭. ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يرتكبان‭ ‬الأخطاء‭ ‬ولفعل‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعرضا‭ ‬للمشاكل‮»‬‭.‬


منافسة‭ ‬محتدمة‭ ‬مع‭ ‬أودي

وتبرز‭ ‬منافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬برودرايف‭ ‬وسيارة‭ ‬أودي‭ ‬الكهربائية‭ ‬الهجينة‭ ‬بقيادة‭ ‬بيترهانسيل،‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬فوزاً،‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وساينس‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬مرتين‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬في‭ ‬دكار‭ ‬أعوام‭ ‬2010‭ ‬و2018‭ ‬و2020‭.‬

وقال‭ ‬بيترهانسل‭ ‬المكنّى‭ ‬‮«‬مستر‭ ‬دكار‮»‬‭: ‬‮«‬العامان‭ ‬الماضيان‭ ‬كانا‭ ‬معقدين‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطأ،‭ ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬انهاء‭ ‬الرالي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬والفوز‭ ‬سيكون‭ ‬مثاليا‭ ‬لإنهاء‭ ‬مسيرتي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬سيدافع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كيفن‭ ‬بينافيدس‭ (‬كيه‭ ‬تي‭ ‬أم‭) ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬أمام‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬شقيقه‭ ‬لوسيانو‭ (‬هوسكفارنا‭)‬،‭ ‬وسائقي‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬غاز‭ ‬غاز‮»‬‭ ‬البريطاني‭ ‬سام‭ ‬سندرلاند‭ ‬الفائز‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والأسترالي‭ ‬توبي‭ ‬برايس،‭ ‬والتشيلي‭ ‬بابلو‭ ‬كينتانيا‭ (‬هوندا‭). ‬وأكد‭ ‬بينافيدس‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬فوزي،‭ ‬مررت‭ ‬بعام‭ ‬صعب،‭ ‬تعرضت‭ ‬لعدة‭ ‬كسور،‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ديسمبر‭. ‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬إلا‭ ‬انني‭ ‬بذلت‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

MENAFN04012024000055011008ID1107686734

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث