العطية ((يرمي)) إلى لقبه الثالث تواليا والسادس في مسيرته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

العلا‭ (‬السعودية‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينطلق‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬والأربعين‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬العلا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬مسعى‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬صالح‭ ‬العطية‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بلقبه‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬ورفع‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭.‬

ويدرك‭ ‬العطية،‭ ‬البطل‭ ‬الاولمبي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الرماية،‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تنتظره‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حيث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قرار‭ ‬مغادرته‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬تويوتا‭ ‬غازو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬احرز‭ ‬معه‭ ‬اللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برودرايف،‭ ‬سيجب‭ ‬عليه‭ ‬مواجهة‭ ‬زميله‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬وثنائي‭ ‬أودي‭ ‬مواطن‭ ‬الأخير‭ ‬ستيفان‭ ‬بيترهانسيل‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الانتصارات،‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬الفائز‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

وأبصر‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬1978‭ ‬عندما‭ ‬منح‭ ‬مؤسسه‭ ‬الراحل‭ ‬الفرنسي‭ ‬تييري‭ ‬سابين‭ ‬شارة‭ ‬الانطلاقة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬تروكاديرو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لـ182‭ ‬آلية،‭ ‬انهت‭ ‬مغامرتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السنغالية‭ ‬دكار‭. ‬وبعد‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬المغامرات‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬و11‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الترحال‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية،‭ ‬سيخوض‭ ‬المشاركون‭ ‬غمار‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الصحاري‭ ‬السعودية‭ ‬للنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬توالياً‭.‬

وجذبت‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬دكار‭ ‬778‭ ‬مشاركاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ (‬سيارات‭ ‬ودراجات‭ ‬نارية‭ ‬وكوادز‭ ‬وشاحنات‭)‬،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬135‭ ‬مبتدئاً‭ ‬يشاركون‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬راليات‭ ‬الرايد‭ ‬الصحراوية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬129‭ ‬مخضرماً‭ ‬خاضوا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬دكار‭ ‬10‭ ‬مرات‭.‬





وقال‭ ‬مدير‭ ‬دكار‭ ‬وسائق‭ ‬راليات‭ ‬الرايد‭ ‬السابق‭ ‬الفرنسي‭ ‬دافيد‭ ‬كاستيرا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬أردت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دكار‭ ‬صعباً‭. ‬لقد‭ ‬تميّز‭ ‬بهذه‭ ‬الصفة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ولكنني‭ ‬أردت‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‮»‬‭.‬

ويجتاز‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يوماً،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬مسافته‭ ‬الاجمالية‭ ‬7861‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬منها‭ ‬4716‭ ‬كلم‭ ‬مراحل‭ ‬خاصة‭ ‬بالسرعة‭. ‬ويستهل‭ ‬الرالي‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمرحلة‭ ‬تمهيدية‭ ‬تأهيلية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬العلا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬





مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬48‭ ‬ساعة‮»‬

ويواصل‭ ‬المشاركون‭ ‬مسارهم‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭-‬الشرق‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الربع‭ ‬الخالي،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬مرحلة‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬شبيطة،‭ ‬اطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬48‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬وتبلغ‭ ‬مسافتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬781‭ ‬كلم،‭ ‬منها‭ ‬572‭ ‬كلم‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة‭.‬

وبعد‭ ‬يوم‭ ‬الراحة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ (‬13‭ ‬يناير‭) ‬يخوض‭ ‬المشاركون‭ ‬مرحلة‭ ‬بمسافة‭ ‬873‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬منها‭ ‬483‭ ‬كلم‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة،‭ ‬وهي‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬دكار‭ ‬وتتميّز‭ ‬بمسارات‭ ‬صعبة‭ ‬تمر‭ ‬بين‭ ‬الأخاديد‭ ‬الصخرية‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية‭.‬

ويختتم‭ ‬الرالي‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يناير،‭ ‬مع‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ينبع‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬





بطل‭ ‬أولمبي

يتنقل‭ ‬العطية‭ (‬53‭ ‬عاماً‭) ‬بين‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية‭ ‬وميادين‭ ‬الرماية‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬2012،‭ ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬أضاف‭ ‬ميداليتين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬المرصع‭ ‬بالمعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬الذي‭ ‬ظفر‭ ‬به‭ ‬عامي‭ ‬2002‭ ‬و2010‭.‬

ووضع‭ ‬‮«‬سوبرمان‮»‬‭ ‬استعداداته‭ ‬لأولمبياده‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬جانباً‭ ‬في‭ ‬مسعاه‭ ‬لأن‭ ‬يصبح‭ ‬السائق‭ ‬الثالث‭ ‬فقط‭ ‬الذي‭ ‬يفوز‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الفنلندي‭ ‬آري‭ ‬فاتانن‭ (‬1989‭ ‬و1990‭ ‬و1991‭) ‬والفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬لارتيغ‭ (‬1994‭ ‬و1995‭ ‬و1996‭).‬

وقال‭ ‬العطية‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للرالي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الأخير‭ ‬صعباً‭ ‬على‭ ‬الجميع‭. ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التصديق‭ ‬أنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقبي‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬العطية‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬فولكسفاكن،‭ ‬وكرّر‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬خلف‭ ‬مقود‭ ‬ميني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬مع‭ ‬تويوتا‭ ‬أعوام‭ ‬2019‭ ‬و2022‭ ‬و2023‭. ‬

والعام‭ ‬الماضي،‭ ‬قرر‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬الصانع‭ ‬الياباني‭ ‬للجلوس‭ ‬خلف‭ ‬مقود‭ ‬سيارة‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭ ‬بألوان‭ ‬فريقه‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬ناصر‭ ‬للسباقات‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬خطوته‭ ‬الجديدة،‭ ‬قال‭ ‬بطل‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬للراليات‭ ‬19‭ ‬مرة‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬بفوزي‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭. ‬ويسعدني‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬جديد‭ ‬وأن‭ ‬أخوض‭ ‬تحديا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬دكار‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬يمنحني‭ ‬حافزاً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬سعيي‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬دكار‭. ‬لقد‭ ‬فزت‭ ‬باللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬مختلفة‭. ‬سنصنع‭ ‬تاريخاً‭ ‬في‭ ‬الرالي‭ ‬إذا‭ ‬فزنا‭ ‬بدكار‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‮»‬‭.‬





لوب‭ ‬يلهث‭ ‬خلف‭ ‬لقبه‭ ‬الأول

بدوره،‭ ‬يقود‭ ‬لوب‭ ‬سيارة‭ ‬برودرايف‭ ‬ولكن‭ ‬بألوان‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬بي‭ ‬آر‭ ‬إكس‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬العلا‭: ‬‮«‬الفوز‭ ‬برالي‭ ‬داكار‭ ‬هو‭ ‬هاجسي‮»‬‭.‬

ومازال‭ ‬لوب‭ ‬يلهث‭ ‬خلف‭ ‬لقبه‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬دكار،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الاخيرتين‭ ‬خلف‭ ‬العطية‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مراحل‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭.‬

وأثنى‭ ‬العطية‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬الجديد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬يكنّ‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاحترام‮»‬‭ ‬للوب‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬بدكار‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬49‭ ‬عاماً‭:‬‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أتذكره‭ ‬من‭ ‬دكار‭ ‬الأخير‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬حافز‭ ‬للمستقبل‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬دخول‭ ‬معترك‭ ‬المنافسة‮»‬‭.‬





وتابع‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نجمع‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬معا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬بالطبع،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ ‬و‭(‬ملاحه‭ ‬الفرنسي‭) ‬ماتيو‭ ‬بوميل‭. ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يرتكبان‭ ‬الأخطاء‭ ‬ولفعل‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعرضا‭ ‬للمشاكل‮»‬‭.‬





منافسة‭ ‬محتدمة‭ ‬مع‭ ‬أودي

وتبرز‭ ‬منافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬برودرايف‭ ‬وسيارة‭ ‬أودي‭ ‬الكهربائية‭ ‬الهجينة‭ ‬بقيادة‭ ‬بيترهانسيل،‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬فوزاً،‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وساينس‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬مرتين‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬في‭ ‬دكار‭ ‬أعوام‭ ‬2010‭ ‬و2018‭ ‬و2020‭.‬

وقال‭ ‬بيترهانسل‭ ‬المكنّى‭ ‬‮«‬مستر‭ ‬دكار‮»‬‭: ‬‮«‬العامان‭ ‬الماضيان‭ ‬كانا‭ ‬معقدين‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطأ،‭ ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬انهاء‭ ‬الرالي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬والفوز‭ ‬سيكون‭ ‬مثاليا‭ ‬لإنهاء‭ ‬مسيرتي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬سيدافع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كيفن‭ ‬بينافيدس‭ (‬كيه‭ ‬تي‭ ‬أم‭) ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬أمام‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬شقيقه‭ ‬لوسيانو‭ (‬هوسكفارنا‭)‬،‭ ‬وسائقي‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬غاز‭ ‬غاز‮»‬‭ ‬البريطاني‭ ‬سام‭ ‬سندرلاند‭ ‬الفائز‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والأسترالي‭ ‬توبي‭ ‬برايس،‭ ‬والتشيلي‭ ‬بابلو‭ ‬كينتانيا‭ (‬هوندا‭). ‬وأكد‭ ‬بينافيدس‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬فوزي،‭ ‬مررت‭ ‬بعام‭ ‬صعب،‭ ‬تعرضت‭ ‬لعدة‭ ‬كسور،‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ديسمبر‭. ‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬إلا‭ ‬انني‭ ‬بذلت‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬