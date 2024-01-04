بلدية باريس مستعدة للحوار بشأن ((بارك دي برانس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أفاد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬آن‭ ‬هيدالغو‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬استعداداً‭ ‬لاستئناف‭ ‬الحوار‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شراء‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬إيمانويل‭ ‬غريغوار‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬تقدم‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬لشراء‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ستاد‭ ‬دو‭ ‬فرانس‮»‬،‭ ‬خلافاً‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬متوقعاً،‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬خبراً‭ ‬جيداً‭ ‬لأنه‭ ‬سيكون‭ ‬بمقدورنا‭ ‬العمل‭ ‬بجدية‭ ‬على‭ ‬فرضية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لو‭ ‬باريزيان‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يعد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المملوك‭ ‬قطرياً‭ ‬مرشحاً‭ ‬لشراء‭ ‬او‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الامتياز‭ ‬الجديد‭ ‬لـ«ستاد‭ ‬دو‭ ‬فرانس‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سان‭ ‬دوني‭ (‬ضواحي‭ ‬باريس‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬قراره‭ ‬عدم‭ ‬التقدم‭ ‬كأحد‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المهلة‭ ‬المحددة‭ ‬الأربعاء‭.‬

وكان‭ ‬النادي‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬اهتمامه‭ ‬بإمكانية‭ ‬شراء‭ ‬‮«‬ستاد‭ ‬دو‭ ‬فرانس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬استياء‭ ‬رئيسه‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الملكية‭ ‬الكاملة‭ ‬لملعب‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية‭ ‬حالياً،‭ ‬بعدما‭ ‬أكدت‭ ‬هيدالغو‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬الملعب‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬معروضاً‭ ‬للبيع‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬مصدر‭ ‬داخل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬درس‭ ‬الملف‭ ‬‮«‬بجدية‭ ‬عالية‭ ‬لكن‭ ‬تبيّن‭ ‬ان‭ ‬الشراء‭ ‬ليس‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬كأحد‭ ‬المرشحين‭ ‬بنهاية‭ ‬المهلة‭ ‬المحددة‭.‬

وقال‭ ‬غريغوار‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نفهم‭ ‬أنه‭ ‬إما‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ (‬خيار‭ ‬شراء‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬موقع‭ ‬افتراضي‭ ‬جديد،‭ ‬لكننا‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الـ‭(‬بارك‭) ‬هو‭ ‬الحلّ‭ ‬الأكثر‭ ‬أماناً،‭ ‬مالياً‭ ‬وفنياً‭ ‬ورياضياً‮»‬‭ ‬للنادي‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لاستئناف‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬خوض‭ ‬‮«‬موسم‭ ‬2027‭-‬2028‭ ‬في‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬يبقى‭ ‬سيناريو‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لغريغوار‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬تنفيذ‭ ‬رئيسية،‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬الإيجار‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ (‬طويل‭ ‬جداً‭) ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬مناقشة‭ ‬مدته‭ ‬للسماح‭ ‬لسان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬ما‭ ‬استثمره‮»‬‭.‬

ودخل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ومجلس‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬لأشهر‭ ‬عدة‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬هيدالغو‭ ‬بيع‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬اعتبرته‭ ‬غير‭ ‬كافٍ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

ويعتبر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أن‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ضروري‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬توسعته‭ ‬ليحتضن‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬سعته‭ ‬الحالية‭ (‬حوالي‭ ‬48‭ ‬ألف‭ ‬مقعد‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يريد‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬ملاعبها‭.‬

وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬رأى‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬الهرم‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬امتلاك‭ ‬الملعب‭ ‬لن‭ ‬يجعلنا‭ ‬أغنياء‭ ‬أو‭ ‬فقراء،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬ملعب‭ ‬أكبر‭ ‬وأكثر‭ ‬حداثة،‭ ‬وأكثر‭ ‬أماناً‭ ‬للعائلات‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أن‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭ ‬في‭ ‬رأسمال‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬أركتوس‭ ‬بارتنرز‮»‬‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬يُعد،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬دوافع‭ ‬أخرى،‭ ‬وسيلة‭ ‬لتوفير‭ ‬ضمانات‭ ‬جديدة‭ ‬لشراء‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬‭.‬