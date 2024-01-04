الهدّاف ((المارادوني))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أحرز‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬جائزة‭ ‬مارادونا‭ ‬لأفضل‭ ‬هداف‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬دبي‭ ‬جلوب‭ ‬سوكر‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بدعم‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬والمقدمة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬‮«‬نخيل‮»‬،‭ ‬ويستضيف‭ ‬فندق‭ ‬ومنتجع‭ ‬أتلانتس‭ ‬الفخم‭ ‬وأيقونة‭ ‬الضيافة‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬النخلة‭ ‬جميرا‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬19‭ ‬يناير‭.‬

وفاز‭ ‬رونالدو‭ ‬بالجائزة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬وهاري‭ ‬كين‭ ‬وإيرلينج‭ ‬هالاند،‭ ‬ليضاف‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬نجاحاته‭ ‬الفردية‭ ‬المميزة،‭ ‬وسجل‭ ‬رونالدو‭ ‬54‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬59‭ ‬مباراة،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬حصيلة‭ ‬أهداف‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬لاعباً‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬وسجل‭ ‬حينها‭ ‬53‭ ‬هدفاً،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬بوصفه‭ ‬أفضل‭ ‬هدافي‭ ‬العام،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ (‬52‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬53‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬وهاري‭ ‬كين‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ (‬52‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬57‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أنهى‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬50‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬مباراة‭.‬

وتوّجت‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬مسيرة‭ ‬رونالدو‭ ‬المميزة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأنه‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الآن‭ ‬38‭ ‬عاماً،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬34‭ ‬هدفا‭ ‬لفريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬في‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير،‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬هو‭ ‬هداف‭ ‬اللعبة‭ ‬التاريخي‭ ‬برصيد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬873‭ ‬هدفاً‭. ‬وتعتبر‭ ‬جزيرة‭ ‬النخلة‭ ‬جميرا‭ ‬مستضيفة‭ ‬الحدث‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الجزر‭ ‬الاصطناعية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬طورتها‭ ‬شركة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬نخيل‮»‬‭.

‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬عبر‭ ‬الفئات‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬الرئيسية‭ ‬لجوائز‭ ‬دبي‭ ‬جلوب‭ ‬سوكر‭ ‬والفئات‭ ‬الرقمية‭ ‬الستة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الافتتاحية‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭)‬،‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬صوتاً‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬70‭ ‬مليوناً،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬ضعف‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2022‭. ‬وشاركت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرسمية‭ ‬لجوائز‭ ‬غلوب‭ ‬سوكر،‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬توتي‭ ‬وإيكر‭ ‬كاسياس‭ ‬ولويس‭ ‬فيجو‭ ‬ومارتشيلو‭ ‬ليبي،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاختيار‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

ونجح‭ ‬تطبيق‭ ‬جلوب‭ ‬سوكر‭ ‬الجديد‭ ‬بتسجيل‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬تحميل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬1.5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بالتصويت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬المخصص‭.‬