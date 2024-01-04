Friday, 05 January 2024 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهدّاف ((المارادوني))

1/4/2024 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أحرز‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬جائزة‭ ‬مارادونا‭ ‬لأفضل‭ ‬هداف‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬دبي‭ ‬جلوب‭ ‬سوكر‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بدعم‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬والمقدمة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬‮«‬نخيل‮»‬،‭ ‬ويستضيف‭ ‬فندق‭ ‬ومنتجع‭ ‬أتلانتس‭ ‬الفخم‭ ‬وأيقونة‭ ‬الضيافة‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬النخلة‭ ‬جميرا‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬19‭ ‬يناير‭.‬

وفاز‭ ‬رونالدو‭ ‬بالجائزة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬وهاري‭ ‬كين‭ ‬وإيرلينج‭ ‬هالاند،‭ ‬ليضاف‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬نجاحاته‭ ‬الفردية‭ ‬المميزة،‭ ‬وسجل‭ ‬رونالدو‭ ‬54‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬59‭ ‬مباراة،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬حصيلة‭ ‬أهداف‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬لاعباً‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬وسجل‭ ‬حينها‭ ‬53‭ ‬هدفاً،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬بوصفه‭ ‬أفضل‭ ‬هدافي‭ ‬العام،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ (‬52‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬53‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬وهاري‭ ‬كين‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ (‬52‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬57‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أنهى‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬50‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬مباراة‭.‬

وتوّجت‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬مسيرة‭ ‬رونالدو‭ ‬المميزة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأنه‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الآن‭ ‬38‭ ‬عاماً،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬34‭ ‬هدفا‭ ‬لفريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬في‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير،‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬هو‭ ‬هداف‭ ‬اللعبة‭ ‬التاريخي‭ ‬برصيد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬873‭ ‬هدفاً‭. ‬وتعتبر‭ ‬جزيرة‭ ‬النخلة‭ ‬جميرا‭ ‬مستضيفة‭ ‬الحدث‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الجزر‭ ‬الاصطناعية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬طورتها‭ ‬شركة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬نخيل‮»‬‭.
‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬عبر‭ ‬الفئات‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬الرئيسية‭ ‬لجوائز‭ ‬دبي‭ ‬جلوب‭ ‬سوكر‭ ‬والفئات‭ ‬الرقمية‭ ‬الستة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الافتتاحية‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭)‬،‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬صوتاً‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬70‭ ‬مليوناً،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬ضعف‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2022‭. ‬وشاركت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرسمية‭ ‬لجوائز‭ ‬غلوب‭ ‬سوكر،‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬توتي‭ ‬وإيكر‭ ‬كاسياس‭ ‬ولويس‭ ‬فيجو‭ ‬ومارتشيلو‭ ‬ليبي،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاختيار‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

ونجح‭ ‬تطبيق‭ ‬جلوب‭ ‬سوكر‭ ‬الجديد‭ ‬بتسجيل‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬تحميل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬1.5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بالتصويت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬المخصص‭.‬

MENAFN04012024000055011008ID1107686732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث