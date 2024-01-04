الهدّاف ((المارادوني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة مارادونا لأفضل هداف لعام 2023 في جوائز دبي جلوب سوكر المرموقة التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، والمقدمة هذا العام من «نخيل»، ويستضيف فندق ومنتجع أتلانتس الفخم وأيقونة الضيافة الواقع في جزيرة النخلة جميرا حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة عشرة يوم الجمعة 19 يناير.
وفاز رونالدو بالجائزة بعد تفوقه على كيليان مبابي وهاري كين وإيرلينج هالاند، ليضاف هذا الإنجاز إلى قائمة نجاحاته الفردية المميزة، وسجل رونالدو 54 هدفاً في 59 مباراة، وتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ عام 2017 عندما كان لاعباً لريال مدريد وسجل حينها 53 هدفاً، الأمر الذي ساهم بتعزيز مكانة النجم البرتغالي بوصفه أفضل هدافي العام، متقدماً على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان (52 هدفاً في 53 مباراة)، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ (52 هدفا في 57 مباراة)، بينما أنهى إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي العام برصيد 50 هدفاً في 60 مباراة.
وتوّجت هذه الجائزة مسيرة رونالدو المميزة خلال العام الفائت، لا سيما وأنه يبلغ من العمر الآن 38 عاماً، وقد نجح في تسجيل 34 هدفا لفريق النصر السعودي الذي ينافس في على لقب دوري المحترفين في المملكة، الأمر الذي لم يمنعه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط وجائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، ويذكر أن رونالدو هو هداف اللعبة التاريخي برصيد أكثر من 873 هدفاً. وتعتبر جزيرة النخلة جميرا مستضيفة الحدث أحد أكبر الجزر الاصطناعية في العالم والتي طورتها شركة التطوير العقاري الرائدة على صعيد المنطقة «نخيل».
وشهدت الجولة الثانية والأخيرة من التصويت عبر الفئات الـ 11 الرئيسية لجوائز دبي جلوب سوكر والفئات الرقمية الستة، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي الافتتاحية (بما في ذلك الدوري الإيطالي)، تسجيل أكثر من 50 مليون صوتاً من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد المشتركين في التصويت منذ بدايته 70 مليوناً، أي ما يعادل ضعف عدد الأصوات مقارنة بعام 2022. وشاركت لجنة التحكيم الرسمية لجوائز غلوب سوكر، المكونة من أكثر من 30 شخصية بارزة في كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس ولويس فيجو ومارتشيلو ليبي، في عملية الاختيار النهائية التي انتهت في 28 ديسمبر 2023.
ونجح تطبيق جلوب سوكر الجديد بتسجيل عدد عمليات تحميل غير مسبوق، حيث قام 1.5 مليون شخص بالتصويت من خلال هذا التطبيق المخصص.
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