لعنة الإصابات تلاحق منتخب سوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
دمشق – (أ ف ب): أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم الأربعاء إصابة لاعب وسط المنتخب الأول محمد عثمان في معسكره في دبي وعدم مشاركته في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر من 12 الشهر الحالي وحتى 10 فبراير المقبل.
وأصيب عثمان (30 عاماً) الذي يدافع عن ألوان فريق لامفون التايلاندي بتمدد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وسيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع على الأقل.
وقرر الجهاز التدريبي تعويض غياب عثمان بدعوة لاعب وسط الرفاع البحريني محمد عنز للانضمام إلى معسكر المنتخب.
وكانت إدارة المنتخب أعلنت قبل أيام إصابة المهاجم مارديك مردكيان (الحمرية الإماراتي) وتم تعويضه بمهاجم نفط ميسان العراقي علاء الدالي. ويلتقي منتخب سوريا الجمعة وديا في مع نظيره القيرغيزستاني، على أن ينهي معسكره التدريبي في الدوحة بلقاء ماليزيا في الثامن من الشهر الحالي.
وتلعب سوريا في النهائيات ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب أستراليا وأوزبكستان والهند.
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