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لعنة الإصابات تلاحق منتخب سوريا

1/4/2024 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إصابة‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬وعدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وأصيب‭ ‬عثمان‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريق‭ ‬لامفون‭ ‬التايلاندي‭ ‬بتمدد‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬وسيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬فترة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬أسبوعين‭ ‬وثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وقرر‭ ‬الجهاز‭ ‬التدريبي‭ ‬تعويض‭ ‬غياب‭ ‬عثمان‭ ‬بدعوة‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الرفاع‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬عنز‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬المنتخب‭ ‬أعلنت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬إصابة‭ ‬المهاجم‭ ‬مارديك‭ ‬مردكيان‭ (‬الحمرية‭ ‬الإماراتي‭) ‬وتم‭ ‬تعويضه‭ ‬بمهاجم‭ ‬نفط‭ ‬ميسان‭ ‬العراقي‭ ‬علاء‭ ‬الدالي‭. ‬ويلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬الجمعة‭ ‬وديا‭ ‬في‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬القيرغيزستاني،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بلقاء‭ ‬ماليزيا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وتلعب‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أستراليا‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬والهند‭.‬


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