Friday, 05 January 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس آسيا.. زعامة سعودية ثم هيمنة يابانية

1/4/2024 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬1954،‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬مكافأة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭.‬

خاضتها‭ ‬المضيفة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصفيات‭ ‬وخسرت‭ ‬مباراتها‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬2‭-‬3‭ ‬أمام‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭. ‬وقّع‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬آو‭ ‬تشي‭ ‬يين‭ ‬على‭ ‬الهدف‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬12‭.‬

وبنظام‭ ‬غريب،‭ ‬كانت‭ ‬مدّة‭ ‬المباريات‭ ‬80‭ ‬دقيقة،‭ ‬مع‭ ‬تمديد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بحال‭ ‬التعادل،‭ ‬لكن‭ ‬الاحتمال‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يُترجم‭ ‬بسبب‭ ‬الإضاءة‭ ‬الضعيفة‭. ‬رغم‭ ‬وصول‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬متأخرة،‭ ‬قلبت‭ ‬تأخرها‭ ‬أمام‭ ‬المضيفة‭ (‬2-2‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬اللقب‭ ‬الأوّل‭ ‬بمباراة‭ ‬مشوّقة‭ ‬أمام‭ ‬فيتنام‭ ‬الجنوبية‭ ‬5‭-‬3‭.‬

بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬في‭ ‬1960،‭ ‬توّج‭ ‬الكوريون‭ ‬مجدداً‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬وفيتنام‭ ‬الجنوبية‭. ‬أقيمت‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬هيوتشانغ‭ ‬في‭ ‬سيئول‭ ‬الذي‭ ‬بُني‭ ‬خصيصاً‭ ‬للبطولة‭. ‬وبعد‭ ‬حلولها‭ ‬وصيفة‭ ‬مرتين،‭ ‬أحرزت‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬لقب‭ ‬1964‭ ‬عندما‭ ‬استضافت‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة،‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬الهند،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭.‬


حقبة‭ ‬إيرانية‭ ‬

أعقب‭ ‬ذلك‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الهيمنة‭ ‬الإيرانية‭. ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬1968‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬وتمديد‭ ‬وقت‭ ‬المباريات‭ ‬إلى‭ ‬تسعين‭ ‬دقيقة،‭ ‬أحرزت‭ ‬إيران‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬محمود‭ ‬بياتي‭ ‬لقبها‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬أمجدية‭ ‬بطهران‭.‬

كانت‭ ‬نسخة‭ ‬تايلاند‭ ‬1972‭ ‬نقطة‭ ‬تحوّل‭ ‬لأنها‭ ‬شهدت‭ ‬المشاركة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ (‬العراق‭ ‬والكويت‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إبعاد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬نظاماً‭ ‬جديداً،‭ ‬إذ‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬وُزِّعت‭ ‬على‭ ‬مجموعتين،‭ ‬فأحرزت‭ ‬إيران‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬

اجتمعت‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬عام‭ ‬1976‭. ‬تأهلت‭ ‬المضيفة‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬فتجاوزت‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى،‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬2‭-‬0‭.‬

شهد‭ ‬النهائي‭ ‬صراعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬بحضور‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬استاد‭ ‬أريامير،‭ ‬أزادي‭ ‬حالياً،‭ ‬حيث‭ ‬أحرزت‭ ‬إيران‭ ‬ثالث‭ ‬ألقابها‭ ‬توالياً،‭ ‬بهدف‭ ‬علي‭ ‬بروين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬من‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬الكويت‭.‬


الكويت‭ ‬أول‭ ‬بطل‭ ‬عربي‭ ‬

جلبت‭ ‬بداية‭ ‬الثمانينيات‭ ‬معها‭ ‬تغييراً‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬فرضت‭ ‬منتخبات‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬سيطرة‭ ‬واضحة،‭ ‬افتتحتها‭ ‬الكويت‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬عربي‭.‬

قطعت‭ ‬الكويت‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬1980‭ ‬بمشاركة‭ ‬عشرة‭ ‬منتخبات‭ ‬منها‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬انضمّت‭ ‬إلى‭ ‬القافلة‭.‬

ردّ‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬‭ ‬اعتباره‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬بهدف‭ ‬فوز‭ ‬متأخر‭ ‬لفيصل‭ ‬الدخيل‭ (‬85‭) ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتألق‭ ‬الدخيل‭ ‬بثنائية‭ ‬ويعوّض‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬ألبرتو‭ ‬باريرا‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬بفوز‭ ‬لافت‭ ‬بنتيجة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭.‬


السعودية‭ ‬تتزعّم‭ ‬الساحة‭ ‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬1984،‭ ‬حصدت‭ ‬السعودية‭ ‬لقبها‭ ‬الأوّل،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬بلغت‭ ‬فيها‭ ‬النهائي‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬توالياً‭ ‬وتوّجت‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

تخطى‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬إيران‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬قبل‭ ‬التتويج‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الصين‭ ‬بهدفي‭ ‬شايع‭ ‬النفيسة‭ ‬وماجد‭ ‬عبدالله‭.‬

استضافت‭ ‬قطر‭ ‬نهائيات‭ ‬1988‭ ‬واحتفظت‭ ‬السعودية‭ ‬باللقب،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

شاركت‭ ‬اليابان‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وكانت‭ ‬بداية‭ ‬لسجل‭ ‬خارق‭ ‬أحرزت‭ ‬خلاله‭ ‬اللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مشاركات‭.‬

كانت‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬متأخرة‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬1992‭.‬

لم‭ ‬يتوقع‭ ‬كثيرون‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬اليابانيون‭ ‬مركزاً‭ ‬متقدماً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تذيلوا‭ ‬مجموعتهم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬لذلك‭ ‬كانت‭ ‬مفاجأة‭ ‬تأهلهم‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬تغلّبوا‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬3‭-‬2‭. ‬وفي‭ ‬نهائي‭ ‬هيروشيما‭ ‬أمام‭ ‬ستين‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج،‭ ‬كان‭ ‬السعوديون‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬ثالث‭ ‬توالياً،‭ ‬لكن‭ ‬الساموراي‭ ‬الأزرق‭ ‬بقيادة‭ ‬الهولندي‭ ‬هانز‭ ‬أوفت‭ ‬خرج‭ ‬فائزاً‭ ‬بهدف‭ ‬تاكويا‭ ‬تاكاجي‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬سعيد‭ ‬العويران‭.‬

بعد‭ ‬بلوغهم‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬1994،‭ ‬نجح‭ ‬السعوديون‭ ‬باستعادة‭ ‬التفوّق‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬بمشاركة‭ ‬12‭ ‬منتخباً‭.‬

تفوّق‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬محرزاً‭ ‬لقبه‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير،‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬نيلو‭ ‬فينغادا،‭ ‬على‭ ‬المُضيف‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬بعد‭ ‬إقصاء‭ ‬الصين‭ ‬4‭-‬3‭ ‬وإيران‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬


تفوّق‭ ‬ياباني‭ ‬

قد‭ ‬يكون‭ ‬تتويج‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬1992‭ ‬مفاجئاً،‭ ‬لكنه‭ ‬مهّد‭ ‬لفترة‭ ‬تفوّق‭ ‬يكمن‭ ‬أساسها‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الشرق‭ ‬آسيوية‭.‬

بعد‭ ‬ظهورها‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬وبلوغ‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬1999،‭ ‬رسّخت‭ ‬اليابان‭ ‬بقيادة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيليب‭ ‬تروسييه‭ ‬مكانتها‭ ‬القارية‭. ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬نسخة‭ ‬لبنان‭ ‬2000،‭ ‬حققت‭ ‬انتصارات‭ ‬عريضة،‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بيروت،‭ ‬عندما‭ ‬أهدر‭ ‬حمزة‭ ‬إدريس‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬مبكرة‭. ‬وكرّر‭ ‬اليابانيون‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬بقيادة‭ ‬البرازيلي‭ ‬زيكو،‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخباً‭. ‬حصدوا‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬المضيفة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬بكين‭. ‬وصف‭ ‬زيكو‭ ‬النهائي‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬أجواؤه‭ ‬مشحونة‭ ‬بالتوتر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬لم‭ ‬أرَ‭ ‬مثيلا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬كمدرب‭ ‬فني‮»‬‭.‬

حظيت‭ ‬البحرين‭ ‬بجيل‭ ‬مميز‭ ‬وكادت‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬بصعوبة‭ ‬بالغة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬3‭-‬4‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬متقدمة‭ ‬3‭-‬2‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭.‬


العراق‭ ‬ينفض‭ ‬الغبار‭ ‬

في‭ ‬2007،‭ ‬تشاركت‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬الاستضافة‭ ‬هي‭: ‬تايلاند‭ ‬وفيتنام‭ ‬وماليزيا‭ ‬وإندونيسيا‭.‬

انتهى‭ ‬التحدي‭ ‬الياباني‭ ‬عند‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬بعدما‭ ‬ردّ‭ ‬السعوديون‭ ‬اعتبارهم‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬لكن‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العقد‭ ‬السابق،‭ ‬كتب‭ ‬قصصاً‭ ‬خيالية‭.‬

بعد‭ ‬تغلّبه‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬تخلّص‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرازيلي‭ ‬جورفان‭ ‬فييرا‭ ‬من‭ ‬فيتنام‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬القنّاص‭ ‬يونس‭ ‬محمود‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الرافدين‮»‬‭ ‬لقبهم‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬جاكرتا‭.‬

تابعت‭ ‬اليابان‭ ‬تألقها‭ ‬وأصبحت‭ ‬أول‭ ‬متوّج‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬بعد‭ ‬حصدها‭ ‬نسخة‭ ‬قطر‭ ‬2011‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬كان‭ ‬مشوارها‭ ‬صعباً‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ (‬3-2‭) ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬اليابان‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ (‬2-2‭) ‬ثم‭ ‬أستراليا‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ (‬1-0‭) ‬على‭ ‬استاد‭ ‬خليفة‭.‬


بطلان‭ ‬جديدان‭ ‬

مع‭ ‬استضافة‭ ‬أستراليا‭ ‬للنهائيات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقدّر‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬القارة‭.‬

ومع‭ ‬إقصاء‭ ‬اليابان‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الإمارات،‭ ‬خاضت‭ ‬أستراليا‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬أمام‭ ‬منافستها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسعى‭ ‬بدورها‭ ‬لإنهاء‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1960‭.‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬هدف‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬كافياً،‭ ‬إذ‭ ‬فرض‭ ‬وقتاً‭ ‬إضافياً‭ ‬منح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬لقبهم‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬في‭ ‬سيدني‭.‬

أصبحت‭ ‬قطر‭ ‬تاسع‭ ‬بطل،‭ ‬بإحرازها‭ ‬لقب‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬ضمن‭ ‬استعدادها‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭.‬

تغلّب‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ثم‭ ‬الإمارات‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مشهود،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

حرم‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬اليابان‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬خامس‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬صريحة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬بقيادة‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬هدّاف‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

MENAFN04012024000055011008ID1107686730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث