كأس آسيا.. زعامة سعودية ثم هيمنة يابانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬1954،‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬مكافأة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭.‬

خاضتها‭ ‬المضيفة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصفيات‭ ‬وخسرت‭ ‬مباراتها‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬2‭-‬3‭ ‬أمام‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭. ‬وقّع‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬آو‭ ‬تشي‭ ‬يين‭ ‬على‭ ‬الهدف‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬12‭.‬

وبنظام‭ ‬غريب،‭ ‬كانت‭ ‬مدّة‭ ‬المباريات‭ ‬80‭ ‬دقيقة،‭ ‬مع‭ ‬تمديد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بحال‭ ‬التعادل،‭ ‬لكن‭ ‬الاحتمال‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يُترجم‭ ‬بسبب‭ ‬الإضاءة‭ ‬الضعيفة‭. ‬رغم‭ ‬وصول‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬متأخرة،‭ ‬قلبت‭ ‬تأخرها‭ ‬أمام‭ ‬المضيفة‭ (‬2-2‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬اللقب‭ ‬الأوّل‭ ‬بمباراة‭ ‬مشوّقة‭ ‬أمام‭ ‬فيتنام‭ ‬الجنوبية‭ ‬5‭-‬3‭.‬

بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬في‭ ‬1960،‭ ‬توّج‭ ‬الكوريون‭ ‬مجدداً‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬وفيتنام‭ ‬الجنوبية‭. ‬أقيمت‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬هيوتشانغ‭ ‬في‭ ‬سيئول‭ ‬الذي‭ ‬بُني‭ ‬خصيصاً‭ ‬للبطولة‭. ‬وبعد‭ ‬حلولها‭ ‬وصيفة‭ ‬مرتين،‭ ‬أحرزت‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬لقب‭ ‬1964‭ ‬عندما‭ ‬استضافت‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة،‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬الهند،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭.‬





حقبة‭ ‬إيرانية‭ ‬

أعقب‭ ‬ذلك‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الهيمنة‭ ‬الإيرانية‭. ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬1968‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬وتمديد‭ ‬وقت‭ ‬المباريات‭ ‬إلى‭ ‬تسعين‭ ‬دقيقة،‭ ‬أحرزت‭ ‬إيران‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬محمود‭ ‬بياتي‭ ‬لقبها‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬أمجدية‭ ‬بطهران‭.‬

كانت‭ ‬نسخة‭ ‬تايلاند‭ ‬1972‭ ‬نقطة‭ ‬تحوّل‭ ‬لأنها‭ ‬شهدت‭ ‬المشاركة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ (‬العراق‭ ‬والكويت‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إبعاد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬نظاماً‭ ‬جديداً،‭ ‬إذ‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬وُزِّعت‭ ‬على‭ ‬مجموعتين،‭ ‬فأحرزت‭ ‬إيران‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬

اجتمعت‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬عام‭ ‬1976‭. ‬تأهلت‭ ‬المضيفة‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬فتجاوزت‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى،‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬2‭-‬0‭.‬

شهد‭ ‬النهائي‭ ‬صراعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬بحضور‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬استاد‭ ‬أريامير،‭ ‬أزادي‭ ‬حالياً،‭ ‬حيث‭ ‬أحرزت‭ ‬إيران‭ ‬ثالث‭ ‬ألقابها‭ ‬توالياً،‭ ‬بهدف‭ ‬علي‭ ‬بروين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬من‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬الكويت‭.‬





الكويت‭ ‬أول‭ ‬بطل‭ ‬عربي‭ ‬

جلبت‭ ‬بداية‭ ‬الثمانينيات‭ ‬معها‭ ‬تغييراً‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬فرضت‭ ‬منتخبات‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬سيطرة‭ ‬واضحة،‭ ‬افتتحتها‭ ‬الكويت‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬عربي‭.‬

قطعت‭ ‬الكويت‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬1980‭ ‬بمشاركة‭ ‬عشرة‭ ‬منتخبات‭ ‬منها‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬انضمّت‭ ‬إلى‭ ‬القافلة‭.‬

ردّ‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬‭ ‬اعتباره‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬بهدف‭ ‬فوز‭ ‬متأخر‭ ‬لفيصل‭ ‬الدخيل‭ (‬85‭) ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتألق‭ ‬الدخيل‭ ‬بثنائية‭ ‬ويعوّض‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬ألبرتو‭ ‬باريرا‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬بفوز‭ ‬لافت‭ ‬بنتيجة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭.‬





السعودية‭ ‬تتزعّم‭ ‬الساحة‭ ‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬1984،‭ ‬حصدت‭ ‬السعودية‭ ‬لقبها‭ ‬الأوّل،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬بلغت‭ ‬فيها‭ ‬النهائي‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬توالياً‭ ‬وتوّجت‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

تخطى‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬إيران‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬قبل‭ ‬التتويج‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الصين‭ ‬بهدفي‭ ‬شايع‭ ‬النفيسة‭ ‬وماجد‭ ‬عبدالله‭.‬

استضافت‭ ‬قطر‭ ‬نهائيات‭ ‬1988‭ ‬واحتفظت‭ ‬السعودية‭ ‬باللقب،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

شاركت‭ ‬اليابان‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وكانت‭ ‬بداية‭ ‬لسجل‭ ‬خارق‭ ‬أحرزت‭ ‬خلاله‭ ‬اللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مشاركات‭.‬

كانت‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬متأخرة‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬1992‭.‬

لم‭ ‬يتوقع‭ ‬كثيرون‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬اليابانيون‭ ‬مركزاً‭ ‬متقدماً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تذيلوا‭ ‬مجموعتهم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬لذلك‭ ‬كانت‭ ‬مفاجأة‭ ‬تأهلهم‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬تغلّبوا‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬3‭-‬2‭. ‬وفي‭ ‬نهائي‭ ‬هيروشيما‭ ‬أمام‭ ‬ستين‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج،‭ ‬كان‭ ‬السعوديون‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬ثالث‭ ‬توالياً،‭ ‬لكن‭ ‬الساموراي‭ ‬الأزرق‭ ‬بقيادة‭ ‬الهولندي‭ ‬هانز‭ ‬أوفت‭ ‬خرج‭ ‬فائزاً‭ ‬بهدف‭ ‬تاكويا‭ ‬تاكاجي‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬سعيد‭ ‬العويران‭.‬

بعد‭ ‬بلوغهم‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬1994،‭ ‬نجح‭ ‬السعوديون‭ ‬باستعادة‭ ‬التفوّق‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬بمشاركة‭ ‬12‭ ‬منتخباً‭.‬

تفوّق‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬محرزاً‭ ‬لقبه‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير،‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬نيلو‭ ‬فينغادا،‭ ‬على‭ ‬المُضيف‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬بعد‭ ‬إقصاء‭ ‬الصين‭ ‬4‭-‬3‭ ‬وإيران‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬





تفوّق‭ ‬ياباني‭ ‬

قد‭ ‬يكون‭ ‬تتويج‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬1992‭ ‬مفاجئاً،‭ ‬لكنه‭ ‬مهّد‭ ‬لفترة‭ ‬تفوّق‭ ‬يكمن‭ ‬أساسها‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الشرق‭ ‬آسيوية‭.‬

بعد‭ ‬ظهورها‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬وبلوغ‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬1999،‭ ‬رسّخت‭ ‬اليابان‭ ‬بقيادة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيليب‭ ‬تروسييه‭ ‬مكانتها‭ ‬القارية‭. ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬نسخة‭ ‬لبنان‭ ‬2000،‭ ‬حققت‭ ‬انتصارات‭ ‬عريضة،‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بيروت،‭ ‬عندما‭ ‬أهدر‭ ‬حمزة‭ ‬إدريس‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬مبكرة‭. ‬وكرّر‭ ‬اليابانيون‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬بقيادة‭ ‬البرازيلي‭ ‬زيكو،‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخباً‭. ‬حصدوا‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬المضيفة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬بكين‭. ‬وصف‭ ‬زيكو‭ ‬النهائي‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬أجواؤه‭ ‬مشحونة‭ ‬بالتوتر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬لم‭ ‬أرَ‭ ‬مثيلا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬كمدرب‭ ‬فني‮»‬‭.‬

حظيت‭ ‬البحرين‭ ‬بجيل‭ ‬مميز‭ ‬وكادت‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬بصعوبة‭ ‬بالغة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬3‭-‬4‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬متقدمة‭ ‬3‭-‬2‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭.‬





العراق‭ ‬ينفض‭ ‬الغبار‭ ‬

في‭ ‬2007،‭ ‬تشاركت‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬الاستضافة‭ ‬هي‭: ‬تايلاند‭ ‬وفيتنام‭ ‬وماليزيا‭ ‬وإندونيسيا‭.‬

انتهى‭ ‬التحدي‭ ‬الياباني‭ ‬عند‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬بعدما‭ ‬ردّ‭ ‬السعوديون‭ ‬اعتبارهم‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬لكن‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العقد‭ ‬السابق،‭ ‬كتب‭ ‬قصصاً‭ ‬خيالية‭.‬

بعد‭ ‬تغلّبه‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬تخلّص‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرازيلي‭ ‬جورفان‭ ‬فييرا‭ ‬من‭ ‬فيتنام‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬القنّاص‭ ‬يونس‭ ‬محمود‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الرافدين‮»‬‭ ‬لقبهم‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬جاكرتا‭.‬

تابعت‭ ‬اليابان‭ ‬تألقها‭ ‬وأصبحت‭ ‬أول‭ ‬متوّج‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬بعد‭ ‬حصدها‭ ‬نسخة‭ ‬قطر‭ ‬2011‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬كان‭ ‬مشوارها‭ ‬صعباً‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ (‬3-2‭) ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬اليابان‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ (‬2-2‭) ‬ثم‭ ‬أستراليا‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ (‬1-0‭) ‬على‭ ‬استاد‭ ‬خليفة‭.‬





بطلان‭ ‬جديدان‭ ‬

مع‭ ‬استضافة‭ ‬أستراليا‭ ‬للنهائيات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقدّر‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬القارة‭.‬

ومع‭ ‬إقصاء‭ ‬اليابان‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الإمارات،‭ ‬خاضت‭ ‬أستراليا‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬أمام‭ ‬منافستها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسعى‭ ‬بدورها‭ ‬لإنهاء‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1960‭.‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬هدف‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬كافياً،‭ ‬إذ‭ ‬فرض‭ ‬وقتاً‭ ‬إضافياً‭ ‬منح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬لقبهم‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬في‭ ‬سيدني‭.‬

أصبحت‭ ‬قطر‭ ‬تاسع‭ ‬بطل،‭ ‬بإحرازها‭ ‬لقب‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬ضمن‭ ‬استعدادها‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭.‬

تغلّب‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ثم‭ ‬الإمارات‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مشهود،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

حرم‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬اليابان‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬خامس‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬صريحة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬بقيادة‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬هدّاف‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬