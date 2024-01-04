الإمارات تعلن قائمتها النهائية من دون مفاجآت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
دبي – (أ ف ب): أعلن البرتغالي باولو بينتو مدرّب الإمارات أمس الخميس القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا المقررة في قطر بدءا من 12 يناير، دون مفاجآت.
ويقيم «الأبيض» معسكراً في أبوظبي منذ 26 ديسمبر، تخلّله الفوز على قرغيزستان 1-0 ودياً، على ان يخوض مباراة اخيرة مع عمان السبت، قبل التوجه الى الدوحة في 8 يناير.
وتلعب الامارات في النهائيات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.
ولم تشهد القائمة النهائية اي مفاجآت، مع اعتماد بينتو على اللاعبين الذين قادوا المنتخب الخليجي للفوز في ست مباريات رسمية وودية على التوالي، منذ استلام مهامه في اغسطس بديلا للارجنتيني رودولفو اروابارينا.
وضمّت القائمة 26 لاعبا هم:
حراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، خالد توحيد (الشارقة)
الدفاع: خالد الهاشمي (العين)، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبدالله ادريس (الجزيرة)، عبد الرحمن صالح (الوصل)، أحمد جميل، بدر ناصر (شباب الأهلي)، خالد الظنحاني (الشارقة)، زايد سلطان (الوحدة)
الوسط: علي سالمين (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس (العين)، ماجد راشد (الشارقة)، عبدالله رمضان (الجزيرة)، طحنون الزعابي، عبدالله حمد (الوحدة)، يحيى الغساني، حارب عبدالله (شباب الأهلي)
الهجوم: علي صالح، فابيو ليما، كايو كانيدو (الوصل)، علي مبخوت (الجزيرة)، سلطان عادل (الاتحاد كلباء)
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