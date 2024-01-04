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الإمارات تعلن قائمتها النهائية من دون مفاجآت

1/4/2024 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬مدرّب‭ ‬الإمارات‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير،‭ ‬دون‭ ‬مفاجآت‭.‬

ويقيم‭ ‬‮«‬الأبيض‮»‬‭ ‬معسكراً‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تخلّله‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬قرغيزستان‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ودياً،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يخوض‭ ‬مباراة‭ ‬اخيرة‭ ‬مع‭ ‬عمان‭ ‬السبت،‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬يناير‭.‬

وتلعب‭ ‬الامارات‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬منتخبات‭ ‬إيران‭ ‬وفلسطين‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭.‬

ولم‭ ‬تشهد‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬اي‭ ‬مفاجآت،‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬بينتو‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬قادوا‭ ‬المنتخب‭ ‬الخليجي‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬رسمية‭ ‬وودية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬منذ‭ ‬استلام‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬اغسطس‭ ‬بديلا‭ ‬للارجنتيني‭ ‬رودولفو‭ ‬اروابارينا‭.‬

وضمّت‭ ‬القائمة‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭:‬

حراسة‭ ‬المرمى‭: ‬خالد‭ ‬عيسى‭ (‬العين‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬خصيف‭ (‬الجزيرة‭)‬،‭ ‬خالد‭ ‬توحيد‭ (‬الشارقة‭)‬

الدفاع‭: ‬خالد‭ ‬الهاشمي‭ (‬العين‭)‬،‭ ‬خليفة‭ ‬الحمادي،‭ ‬محمد‭ ‬العطاس،‭ ‬عبدالله‭ ‬ادريس‭ (‬الجزيرة‭)‬،‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬صالح‭ (‬الوصل‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬جميل،‭ ‬بدر‭ ‬ناصر‭ (‬شباب‭ ‬الأهلي‭)‬،‭ ‬خالد‭ ‬الظنحاني‭ (‬الشارقة‭)‬،‭ ‬زايد‭ ‬سلطان‭ (‬الوحدة‭)‬

الوسط‭: ‬علي‭ ‬سالمين‭ (‬الوصل‭)‬،‭ ‬يحيى‭ ‬نادر،‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ (‬العين‭)‬،‭ ‬ماجد‭ ‬راشد‭ (‬الشارقة‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬رمضان‭ (‬الجزيرة‭)‬،‭ ‬طحنون‭ ‬الزعابي،‭ ‬عبدالله‭ ‬حمد‭ (‬الوحدة‭)‬،‭ ‬يحيى‭ ‬الغساني،‭ ‬حارب‭ ‬عبدالله‭ (‬شباب‭ ‬الأهلي‭)‬

الهجوم‭: ‬علي‭ ‬صالح،‭ ‬فابيو‭ ‬ليما،‭ ‬كايو‭ ‬كانيدو‭ (‬الوصل‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬مبخوت‭ (‬الجزيرة‭)‬،‭ ‬سلطان‭ ‬عادل‭ (‬الاتحاد‭ ‬كلباء‭)‬

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