انطلاق بطولة البحرين الوطنية للدريفت اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للدريفت‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬لجنة‭ ‬الأوتوكروس‭ ‬والدريفت‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬وذلك‭ ‬بمواقف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ويبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة‭ ‬الوطنية‭ ‬للدريفت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهراً‭ ‬بإجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬والفحص‭ ‬الفني‭ ‬للسيارات‭ ‬المشاركة،‭ ‬بعدها‭ ‬اجتماع‭ ‬المتسابقين‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬مشياً‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬المنافسات‭ ‬بحصص‭ ‬التأهيل‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬مساء‭ ‬تليها‭ ‬السباقات‭ ‬التنافسية‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الرغبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬انتشار‭ ‬واسع‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والمشاركة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬لذا‭ ‬حرص‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬خاص‭ ‬بها‭ ‬وجذب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬محبيها‭ ‬وممارسيها،‭ ‬وقد‭ ‬أنهت‭ ‬لجنة‭ ‬الأوتوكروس‭ ‬والدريفت‭ ‬كافة‭ ‬استعداداتها‭ ‬لانطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وقد‭ ‬دعت‭ ‬لجنة‭ ‬الأوتوكروس‭ ‬والدريفت‭ ‬المتسابقين‭ ‬للالتزام‭ ‬بكافة‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتواقيت‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬لبرنامج‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وتؤكد‭ ‬اللجنة‭ ‬أنها‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لاستحضار‭ ‬وتحقيق‭ ‬كافة‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬4‭ ‬جولات،‭ ‬متمنية‭ ‬لجميع‭ ‬المتسابقين‭ ‬التوفيق‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬لجنة‭ ‬الأوتوكروس‭ ‬والدريفت‭ ‬الجمهور‭ ‬وعشاق‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأولى‭ ‬الجولات‭ ‬والمنافسات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الوطنية‭ ‬بوجود‭ ‬أماكن‭ ‬مخصصة‭ ‬للجماهير‭.‬