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الأهلي يواجه البحرين بكأس ديار المحرق

1/4/2024 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬ الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأهلي‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬تليها‭ ‬مباراة‭ ‬باربار‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وتستكمل‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬بمواجهتي‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتضامن‭ ‬والدير‭ ‬مع‭ ‬توبلي‭. ‬ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الشباب‭ ‬برصيد‭ (‬20‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬9‭ ‬مباريات،‭ ‬الدير‭ ‬والاتحاد‭ (‬20‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬8‭ ‬مباريات،‭ ‬التضامن‭ (‬18‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬توبلي‭ (‬17‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الأهلي‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬باربار‭ (‬15‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬البحرين‭ ‬والاتفاق‭ (‬14‭ ‬نقطة‭) ‬وسماهيج‭ (‬10‭ ‬نقاط‭).‬

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