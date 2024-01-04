الأهلي يواجه البحرين بكأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة كأس ديار المحرق لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأهلي والبحرين في الساعة 5:30 مساءً تليها مباراة باربار وسماهيج في الساعة 7:15 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتستكمل الجولة يوم غدٍ بمواجهتي الاتحاد والتضامن والدير مع توبلي. ويشير ترتيب الفرق قبل انطلاق الجولة إلى تصدر الشباب برصيد (20 نقطة) من 9 مباريات، الدير والاتحاد (20 نقطة) من 8 مباريات، التضامن (18 نقطة)، توبلي (17 نقطة)، الأهلي (16 نقطة)، باربار (15 نقطة)، البحرين والاتفاق (14 نقطة) وسماهيج (10 نقاط).
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