عبدالعزيز بن سعود يستقبل الفائز ببطولة الداخلية المفتوحة للكريكت

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، فريق الحرس الوطني الحاصل على المركز الأول في بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للكريكت لعام 2023، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام على ملعب «بابكو» للكريكت في عوالي، بمشاركة (20) فريقاً من بينهم فرق عسكرية، وذلك صباح أمس الخميس (4 يناير) بديوان الرئاسة في معسكر الصخير.
وبهذه المناسبة، نقل مدير أركان الحرس الوطني تحيّات وتهاني الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، على الأداء المشرّف الذي قدّمه الفريق في هذه البطولة وما حققه من إنجاز يُضاف لسجل إنجازات الحرس في مشاركاته الداخلية والخارجية وعلى مستوى مختلف الرياضات.
وأكد أن رئاسة الحرس الوطني تولي الرياضة أهمية بالغة، والذي انعكس على مستوى تشكيل عدد من الفرق الرياضية لتمثيل هذا الصرح الوطني في المشاركات الرياضية المحلية والدولية.
الجدير بالذكر أن الحرس الوطني شارك بفريقين أ / ب من ضمن 20 فريقا نافس في هذه البطولة، كما أن المباراة الختامية جمعت بين فريق الحرس الوطني وفريق القوة الخاصة للأمن العام.
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