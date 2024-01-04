عبدالعزيز بن سعود يستقبل الفائز ببطولة الداخلية المفتوحة للكريكت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬فريق‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للكريكت‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بابكو‮»‬‭ ‬للكريكت‭ ‬في‭ ‬عوالي،‭ ‬بمشاركة‭ (‬20‭) ‬فريقاً‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬فرق‭ ‬عسكرية،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ (‬4‭ ‬يناير‭) ‬بديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الصخير‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نقل‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬تحيّات‭ ‬وتهاني‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المشرّف‭ ‬الذي‭ ‬قدّمه‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬يُضاف‭ ‬لسجل‭ ‬إنجازات‭ ‬الحرس‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬رئاسة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬تولي‭ ‬الرياضة‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة،‭ ‬والذي‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تشكيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬لتمثيل‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬شارك‭ ‬بفريقين‭ ‬أ‭ / ‬ب‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬20‭ ‬فريقا‭ ‬نافس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬الختامية‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وفريق‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭.‬