تنقلها قناة البحرين الرياضية على الهواء مباشرةاليوم قرعة النسخة الثامنة لبطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تقام‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬مراسم‭ ‬قرعة‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وستكون‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭.‬

وأجرى‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬ترتيبات‭ ‬خاصة‭ ‬لهذه‭ ‬القرعة‭ ‬حتى‭ ‬تظهر‭ ‬الاحتفالية‭ ‬بشكل‭ ‬رائع،‭ ‬لأن‭ ‬البطولة‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة،‭ ‬كونها‭ ‬تحمل‭ ‬اسماً‭ ‬غالياً‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬جميع‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وهو‭ ‬فقيد‭ ‬الوطن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حيث‭ ‬أعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬برنامجا‭ ‬خاصا‭ ‬لعملية‭ ‬إجراء‭ ‬القرعة‭.‬

ووجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬الأندية‭ ‬وأمناء‭ ‬السر‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمدربين‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬والشركات‭ ‬الراعية‭ ‬لحضور‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭.‬

وستقام‭ ‬القرعة‭ ‬مباشرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تأهلت‭ ‬له‭ ‬أول‭ ‬سبعة‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬للموسم‭ ‬الماضي‭ ‬2022-2023‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬تأهل‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬وهو‭ ‬النويدرات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقيمت‭ ‬تصفيات‭ ‬للفرق‭ ‬التي‭ ‬احتلت‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬بدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وستقام‭ ‬مباريات‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬يومي‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬سيقام‭ ‬بطريقة‭ ‬أفضلية‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث،‭ ‬والنهائي‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭.‬

وكانت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2016‭-‬2017‭ ‬حينما‭ ‬تزينت‭ ‬باسم‭ ‬فقيد‭ ‬الوطن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حيث‭ ‬ظفر‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬فريق‭ ‬المحرق،‭ ‬ثم‭ ‬تمكن‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬تتويج‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الفائزين‭ ‬بالبطولة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظفر‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية،‭ ‬بعدها‭ ‬توّج‭ ‬الرفاع‭ ‬بالكأس‭ ‬الثالثة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يظفر‭ ‬الأهلي‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وظل‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬الكأس‭ ‬الغالية‭ ‬بفوزه‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬أيضا،‭ ‬ثم‭ ‬السادسة،‭ ‬وحقق‭ ‬المنامة‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة،‭ ‬وهذه‭ ‬الكأس‭ ‬هي‭ ‬امتداد‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬موسم‭ ‬1974‭-‬1975‭.‬