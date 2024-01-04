تنقلها قناة البحرين الرياضية على الهواء مباشرةاليوم قرعة النسخة الثامنة لبطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تقام عند السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، مراسم قرعة النسخة الثامنة لبطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، على صالة زين لكرة السلة بأم الحصم، تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة البحرين الرياضية.
وأجرى اتحاد السلة في الأيام الماضية ترتيبات خاصة لهذه القرعة حتى تظهر الاحتفالية بشكل رائع، لأن البطولة لها أهمية كبيرة، كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب جميع البحرينيين، وهو فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث أعد الاتحاد برنامجا خاصا لعملية إجراء القرعة.
ووجه الاتحاد الدعوة إلى رؤساء الأندية وأمناء السر ورؤساء الأجهزة والمدربين ورؤساء اللجان العاملة بالاتحاد والشركات الراعية لحضور مراسم القرعة.
وستقام القرعة مباشرة بالنسبة للدور ربع النهائي بعد أن تأهلت له أول سبعة فرق في ترتيب دوري زين للموسم الماضي 2022-2023 بالإضافة إلى فريق واحد تأهل من الدور التمهيدي وهو النويدرات بعد أن أقيمت تصفيات للفرق التي احتلت المراكز من 8 إلى 11 بدوري الموسم الماضي.
وستقام مباريات ربع النهائي يومي 18 و19 يناير الحالي من خلال الفوز في مباراة واحدة فقط، بينما نصف النهائي سيقام بطريقة أفضلية الفوز في مباراتين من أصل ثلاث، والنهائي مباراة واحدة فقط.
وكانت بطولة كأس خليفة بن سلمان قد انطلقت في الموسم الرياضي 2016-2017 حينما تزينت باسم فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث ظفر بلقب النسخة الأولى فريق المحرق، ثم تمكن المنامة من تتويج اسمه في سجلات الفائزين بالبطولة بعد أن ظفر بلقب النسخة الثانية، بعدها توّج الرفاع بالكأس الثالثة، قبل أن يظفر الأهلي بلقب النسخة الرابعة، وظل محافظا على الكأس الغالية بفوزه بلقب النسخة الخامسة أيضا، ثم السادسة، وحقق المنامة لقب النسخة السابعة، وهذه الكأس هي امتداد لكأس الاتحاد البحريني لكرة السلة والتي بدأت موسم 1974-1975.
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