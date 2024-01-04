المنامة يهزم النجمة ويعيد للمحرق الأمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
رفض فريق المنامة الخسارة أمام النجمة وحقق الفوز بنتيجة 69/68 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وفي اللقاء الذي سبقه حقق المنتخب الرديف فوزا معنويا على سترة بنتيجة 91/83.
وقدم المنامة بهذا الفوز هدية كبيرة للمحرق الذي بات بحاجة إلى الفوز على الحالة في الجولة الأخيرة ليلحق بالمتأهلين الخمسة وهم المنامة، الأهلي، الاتحاد، النجمة والحالة.
وجاءت نتائج الفترات: (20/16)، (21/16)، (12/18)، (16/18)، وبرز من المنامة الأمريكي دومنيك 23 نقطة وحسين شاكر 13 نقطة وأحمد نجف 12 نقطة، في حين كان أفضل المسجلين من النجمة الأمريكي جوش كالدويل 28 نقطة ومواطنه روبنسون 20 نقطة.
ورفع المنامة رصيده إلى 18 نقطة من تسعة انتصارات، بينما رفع النجمة رصيده إلى 16 نقطة من ستة انتصارات وأربع هزائم.
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