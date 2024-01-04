المنامة يهزم النجمة ويعيد للمحرق الأمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

رفض‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬69‭/‬68‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬فوزا‭ ‬معنويا‭ ‬على‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬91/83‭.‬

وقدم‭ ‬المنامة‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬هدية‭ ‬كبيرة‭ ‬للمحرق‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليلحق‭ ‬بالمتأهلين‭ ‬الخمسة‭ ‬وهم‭ ‬المنامة،‭ ‬الأهلي،‭ ‬الاتحاد،‭ ‬النجمة‭ ‬والحالة‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬20/16‭)‬،‭ (‬21/16‭)‬،‭ (‬12/18‭)‬،‭ (‬16/18‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬الأمريكي‭ ‬دومنيك‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬شاكر‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬نجف‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوش‭ ‬كالدويل‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬روبنسون‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬‮

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ورفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم‭.‬